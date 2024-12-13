Erstellen Sie Flughafen-Orientierungsvideos einfach mit AI

Produzieren Sie mühelos ansprechende Flughafen-Orientierungsvideos mit Text-zu-Video aus Skript.

513/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erwägen Sie die Erstellung eines 60-Sekunden-Flughafen-Orientierungsvideos mit einer Flughafen-Orientierungsvideo-Vorlage, um wichtige Annehmlichkeiten und Dienstleistungen wie Lounges, WLAN-Zonen und Ladestationen für häufige Geschäftsreisende hervorzuheben. Wählen Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit subtiler Hintergrundmusik und einem anspruchsvollen AI-Avatar, der die Informationen präsentiert. Dieser Ansatz ermöglicht einfache Videomacher-Fähigkeiten für professionelle Videoproduktion.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein freundliches 30-Sekunden-Video vor, das für Familien mit kleinen Kindern konzipiert ist und sich darauf konzentriert, das Flughafenerlebnis stressfrei zu gestalten, vom Check-in bis zum Boarding. Verwenden Sie einen spielerischen, bunten visuellen Stil mit fröhlicher, kinderfreundlicher Musik, um ansprechende Inhalte zu schaffen. Mit HeyGens Vorlagen & Szenen können Sie eine visuell ansprechende Reise gestalten, die familienfreundliche Einrichtungen und Tipps für einen reibungslosen Transit zeigt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 50-Sekunden-Orientierungsvideo für die Allgemeinheit, das speziell auf gängige Sicherheitsverfahren und die Erwartungen an TSA-Kontrollpunkte eingeht. Der visuelle Stil sollte sauber und autoritativ, aber dennoch zugänglich sein, begleitet von einer klaren Voiceover-Generierung, die jeden Schritt ohne Fachjargon erklärt. Dieser umfassende Ansatz des Flughafen-Orientierungsvideo-Machers sorgt für Klarheit und reduziert die Passagierangst durch wesentliche Anleitungen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Flughafen-Orientierungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Flughafen-Orientierungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, die Ihre Inhaltserstellung optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek von "Flughafen-Orientierungsvideo-Vorlagen", die Ihr Projekt mit gebrauchsfertigen Szenen und Layouts starten.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie realistische "AI-Avatare" integrieren, um Informationen zu präsentieren und Ihre Orientierungsinhalte ansprechend und persönlich zu gestalten.
3
Step 3
Voiceovers generieren
Erstellen Sie mühelos natürlich klingende Erzählungen mit unserer fortschrittlichen "Voiceover-Generierung"-Funktion, mit Optionen für mehrere Sprachen und Töne.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Video und "Exportieren und Teilen" Sie es einfach auf allen notwendigen Plattformen, um Ihre Zielgruppe effizient zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Informationsvideos gestalten

.

Gestalten Sie schnell ansprechende und professionelle Flughafen-Orientierungsvideos, die komplexe Informationen für Reisende und Personal zugänglich und einprägsam machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Flughafen-Orientierungsvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein einfacher Videomacher, der die Erstellung professioneller Flughafen-Orientierungsvideos durch den Einsatz von AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen optimiert. Unsere Plattform verwandelt Ihre Skripte schnell in ansprechende Inhalte.

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für die Produktion von Flughafen-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihre Flughafen-Orientierungsinhalte zum Leben zu erwecken. Dazu gehören nahtlose Voiceover-Generierung, automatische Untertitel und Unterstützung für mehrsprachige Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein vielfältiges Publikum erreicht.

Kann ich meine mit HeyGen erstellten Flughafen-Orientierungsvideos branden?

Absolut! HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Flughafens und spezifische Markenfarben in jede Flughafen-Orientierungsvideo-Vorlage zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Inhalte.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung und Verbreitung von Orientierungsvideos?

Als einfacher Videomacher vereinfacht HeyGen den gesamten Workflow vom Skript bis zum Bildschirm, was die schnelle Entwicklung Ihrer Flughafen-Orientierungsvideos ermöglicht. Nach Fertigstellung können Sie Ihre professionelle Videoproduktion mühelos exportieren und auf verschiedenen Plattformen teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo