HeyGen priorisiert die Zugänglichkeit, indem automatisch Untertitel und Beschriftungen für alle Sicherheitsvideos für aktive Schützen generiert werden. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Sicherheitsbotschaften alle Mitarbeiter auf verschiedenen Geräten und Plattformen erreichen.