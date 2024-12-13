Erstellen Sie Übernahmeankündigungsvideos für nahtlose Fusionen

Gestalten Sie ansprechende Videoankündigungen mit professionellen Branding-Kontrollen für Ihre Zielgruppe.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges formelles Ankündigungsvideo für Investoren und wichtige Interessengruppen, das eine strategische Übernahme detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und selbstbewusst sein und die Synergie und langfristige Vision der kombinierten Einheiten hervorheben. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln und dieser wichtigen Übernahmeankündigung einen modernen und ansprechenden Touch zu verleihen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für Kunden, das die positiven Vorteile einer kürzlichen Übernahme für Ihre bestehende Nutzerbasis klar kommuniziert. Der Ton sollte freundlich und zugänglich sein, mit hellen, optimistischen visuellen Elementen und fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine warme und ansprechende Erzählung zu schaffen, die Kunden beruhigt und verbesserte Dienstleistungen betont.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen dynamischen 15-sekündigen Social-Media-Teaser, um Interesse an einer neuen Markenidentität zu wecken, die aus einer Übernahme resultiert. Dieses kurze Video sollte visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und modernen Grafiken, um Begeisterung bei der breiten Öffentlichkeit und potenziellen Kunden zu wecken. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell eine visuell beeindruckende Geschichte zu erstellen, die auf verschiedenen Plattformen Aufmerksamkeit erregt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Übernahmeankündigungsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell und professionell wirkungsvolle Übernahmeankündigungsvideos, um Interessengruppen und die Öffentlichkeit mit klaren, markenkonformen Botschaften zu informieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Videovorlage oder fügen Sie Ihr Übernahmeankündigungsskript ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in überzeugende Videoinhalte.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI-Avataren und Branding
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln, und passen Sie dessen Aussehen und Stimme an. Wenden Sie einfach die Farben, Schriftarten und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Voiceovers
Bereichern Sie Ihre Ankündigung, indem Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzufügen oder Ihre eigenen hochladen. Erstellen Sie ansprechende Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar kommuniziert wird.
4
Step 4
Exportieren Sie für Multi-Channel-Distribution
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und interne Kommunikation, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie strategische Unternehmensupdates

Entwickeln Sie klare und überzeugende Videobotschaften, um Mitarbeiter, Interessengruppen und Kunden über Unternehmensübernahmen und zukünftige strategische Ausrichtungen zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung wirkungsvoller Übernahmeankündigungsvideos?

HeyGen nutzt AI, um Ihnen zu helfen, überzeugende Übernahmeankündigungsvideos schnell zu erstellen, indem es anpassbare Vorlagen und AI-Avatare bietet, um Ihre Botschaft mit effektiven visuellen Elementen und starkem Branding zu vermitteln.

Welche Branding-Optionen stehen für Unternehmensübernahmevideos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens einfach zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Übernahmeankündigungen perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie kann HeyGen die Reichweite und Klarheit von Videoankündigungen an Interessengruppen verbessern?

HeyGen hilft Ihnen, klare und professionelle Videoankündigungen zu erstellen, komplett mit Untertiteln und flexiblen Seitenverhältnissen, die sie für verschiedene Vertriebskanäle wie soziale Medien und E-Mail-Marketing geeignet machen, um effektiv mit Ihrer Zielgruppe und den Interessengruppen zu kommunizieren.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung professioneller Videoankündigungen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung erheblich, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, die es Ihnen ermöglichen, mühelos und effizient polierte Ankündigungsvideos aus einem Skript zu erstellen.

