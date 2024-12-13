Erstellen Sie Barrierefreiheits-Design-Videos: Einfache & Inklusive Inhalte
Machen Sie Ihre Videos mühelos digital zugänglich für alle Nutzer, indem Sie präzise Untertitel und Beschriftungen mit HeyGen hinzufügen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Videoproduzenten und Marketingteams richtet und den kritischen Bedarf an umfassenden Audiobeschreibungen hervorhebt, um Inhalte für Nutzer mit Behinderungen zugänglich zu machen. Das Video sollte ansprechend sein und kurze Beispiele für visuelle Inhalte zeigen, die beschreibend erzählt werden, mit einer klaren und ausdrucksstarken Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens Funktion "Voiceover-Generierung" die Erstellung effektiver Audiobeschreibungen vereinfacht.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für Pädagogen und Unternehmensschulungen, das bewährte Praktiken für die Erstellung barrierefreier Anleitungsvideos veranschaulicht, insbesondere für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, professionell und dennoch zugänglich sein, mit einem Moderator. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Inhalte zu präsentieren und einen konsistenten und ansprechenden virtuellen Lehrer zu bieten.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingassistenten richtet und die Bedeutung der Vorproduktionsplanung für die Erstellung barrierefreier Videoinhalte von Anfang an betont. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, begleitet von einer energischen Stimme, die vereinfachte Planungsphasen zeigt. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens Funktion "Text-zu-Video aus Skript" den barrierefreiheitsorientierten Planungsprozess in Gang setzen kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Bildungsreichweite erweitern.
Produzieren Sie barrierefreiere Anleitungsvideos und Online-Kurse, um ein breiteres, vielfältigeres globales Publikum zu erreichen, einschließlich Nutzer mit Behinderungen.
Zugänglichkeit von Schulungen verbessern.
Nutzen Sie AI, um hochgradig ansprechende und barrierefreie Schulungsvideos mit Funktionen wie Untertiteln zu erstellen, die das Behalten für alle Lernenden verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung barrierefreier Videoinhalte?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von "barrierefreien Videos" durch Funktionen wie AI-Avatare und "automatische Untertitel", um die "Video-Barrierefreiheit" für "Nutzer mit Behinderungen" zu verbessern.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Einhaltung der Web Content Accessibility Guidelines?
HeyGen unterstützt die Einhaltung der "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) durch die Generierung von "Untertiteln" und "Beschriftungen", die für die Bereitstellung von "Transkripten" für gesprochene Inhalte unerlässlich sind. Dies stellt sicher, dass Ihre "barrierefreien Anleitungsvideos" inklusiv sind.
Können HeyGen-Videos von Screenreadern und unterstützenden Technologien verstanden werden?
Ja, HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen stellen sicher, dass alle gesprochenen Dialoge klar artikuliert und als "Untertitel" und "Transkripte" verfügbar sind, wodurch Ihre Bemühungen um "digitale Barrierefreiheit" für "Screenreader" effektiver werden.
Welche Schritte kann ich unternehmen, um Audiobeschreibungen in HeyGen-Videos zu integrieren?
Um "Audiobeschreibungen" für die "Video-Barrierefreiheit" effektiv zu integrieren, können HeyGen-Nutzer detaillierte narrative Beschreibungen direkt in ihre Videoskripte während der "Vorproduktion" einfügen. Dies stellt sicher, dass alle wesentlichen visuellen Informationen für "Nutzer mit Behinderungen" vermittelt werden.