Erstellen Sie Barrierefreiheits-Compliance-Videos mühelos
Optimieren Sie Ihre Barrierefreiheits-Compliance-Videos. Konvertieren Sie Skripte schnell in vollständig zugängliche Videos für alle Nutzer mit Behinderungen, indem Sie HeyGens effiziente Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Video-Editoren zur praktischen Umsetzung wichtiger Video-Barrierefreiheitsfunktionen. Dieses Video sollte dynamische Bildschirmaufnahmen zeigen, die die effektive Nutzung von Untertiteln und Audiobeschreibungen demonstrieren, mit einem professionellen und lehrreichen Ton. Nutzen Sie HeyGens Untertitel/Caption-Funktion und AI-Avatare, um klare, umsetzbare Schritte zur Verbesserung der Video-Barrierefreiheit zu präsentieren.
Produzieren Sie ein zweiminütiges Compliance-Training-Video für HR- und Rechtsabteilungen in Bundesbehörden oder großen Unternehmen, das die Feinheiten der Anforderungen von Section 508 für digitale Inhalte erklärt. Das Video sollte eine professionelle, unternehmensgerechte Ästhetik annehmen, mit klarer, autoritativer Erzählung, die von einem menschenähnlichen HeyGen AI-Avatar geliefert wird, und verschiedene Vorlagen & Szenen nutzen, um die Bedeutung der Erstellung von Barrierefreiheits-Compliance-Videos effektiv zu vermitteln.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Bewusstseinsvideo für UX-Designer und Entwickler, das die entscheidende Rolle von proaktivem Design und Testen von Videos für Barrierefreiheit betont, um ein inklusives Erlebnis für Nutzer mit Behinderungen zu gewährleisten. Verwenden Sie einen modernen, sauberen visuellen Stil, ergänzt durch eine ansprechende und ermutigende Stimme. Dieses Video kann HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte effektiv nutzen und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie zugänglichere Kurse und erreichen Sie mehr Lernende.
Entwickeln Sie effizient konforme Schulungsmaterialien, um die Video-Barrierefreiheit sicherzustellen und ein breiteres, globales Publikum zu erreichen.
Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung von zugänglichem Training mit AI.
Verbessern Sie Lernerfahrungen, indem Sie Schulungsvideos zugänglich machen und das Engagement und die Beibehaltung für alle Teilnehmer verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Barrierefreiheits-Compliance-Videos helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, zugängliche Videos zu produzieren, indem es Funktionen integriert, die für die Compliance entscheidend sind. Unsere Plattform vereinfacht die Hinzufügung wesentlicher Elemente, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte wichtige Video-Barrierefreiheitsstandards für ein breiteres Publikum erfüllen.
Unterstützt HeyGen Funktionen für die WCAG 2.1 Level AA-Compliance, wie Untertitel und beschreibende Transkripte?
Ja, HeyGen unterstützt wichtige Funktionen für die WCAG 2.1 Level AA-Compliance. Sie können problemlos geschlossene Untertitel generieren und anpassen, um Ihre Videos zugänglich zu machen, und textbasierte Äquivalente für umfassende beschreibende Transkripte nutzen.
Welche Werkzeuge bietet HeyGen für sehbehinderte Zielgruppen?
HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung kann genutzt werden, um detaillierte Audiobeschreibungen zu Ihren Videos hinzuzufügen, die wichtigen Kontext für sehbehinderte Nutzer bieten. Dies verbessert das gesamte Video-Barrierefreiheitserlebnis für Nutzer mit Behinderungen.
Wie erleichtert HeyGen die Erfüllung der Anforderungen von Section 508 für digitale Videoinhalte?
HeyGen hilft Ihnen, die Anforderungen von Section 508 zu erfüllen, indem es die Erstellung von Videos mit integrierten Barrierefreiheitskomponenten ermöglicht. Unsere Plattform erlaubt die Einbeziehung von synchronisierten Untertiteln und anderen textlichen Äquivalenten, die für die Barrierefreiheit digitaler Inhalte grundlegend sind.