Erstellen Sie Aufklärungsvideos zur Barrierefreiheit, die Wirkung zeigen

Gestalten Sie mühelos inklusive und zugängliche Videoinhalte. Erzeugen Sie professionelle Sprachsynthesen mit HeyGen für eine breitere Reichweite.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und Unternehmensschulungen, wie man Lernmaterialien zugänglich macht. Das Video sollte einen professionellen, aber ansprechenden visuellen Stil haben und eine klare Sprachsynthese verwenden, um die Vorteile der Einbindung von Audiobeschreibungen und umfassenden Transkripten zu erklären. Heben Sie hervor, wie HeyGen die Erstellung solcher zugänglichen Schulungsvideos vereinfachen kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges wirkungsvolles Aufklärungsvideo, das sich an Marketingteams und Social-Media-Manager richtet und die positiven Auswirkungen der Erstellung wirklich zugänglicher Videoinhalte für alle Zielgruppen zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und inklusiv sein und durch HeyGens AI-Avatare eine vielfältige Repräsentation bieten, um eine Botschaft des universellen Designs für Menschen mit Behinderungen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial für UX/UI-Designer und Videoproduzenten, das praktische Tipps für barrierefreies Videodesign wie die Sicherstellung des richtigen Farbkontrasts und die Optimierung für Screenreader detailliert beschreibt. Das Video sollte einen schrittweisen, unterstützenden visuellen Stil mit klaren Beispielen annehmen und demonstrieren, wie HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden können, um mühelos eine zugängliche Grundlage zu schaffen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Aufklärungsvideos zur Barrierefreiheit erstellt

Gestalten Sie wirkungsvolle, inklusive Videos, um Ihr Publikum über Barrierefreiheit aufzuklären und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft alle effektiv erreicht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie ein umfassendes Skript, das Ihre Botschaft zur Barrierefreiheit vermittelt. Nutzen Sie "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre schriftlichen Inhalte einfach in ein dynamisches visuelles Format zu verwandeln, das die Grundlage Ihrer Schulungsvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Stimme
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente und eine klare Stimme für Ihr Video. Nutzen Sie "AI-Avatare", um Ihre Botschaft professionell zu repräsentieren und sicherzustellen, dass Ihre visuellen Elemente zu einem ansprechenden und zugänglichen Videoerlebnis beitragen.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Barrierefreiheitselemente hinzu
Erhöhen Sie die Inklusivität Ihres Videos, indem Sie wesentliche Barrierefreiheitselemente integrieren. Fügen Sie präzise "Untertitel/Captions" hinzu, um Textalternativen für gesprochene Inhalte bereitzustellen und den Best Practices für Videountertitelung zu entsprechen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr barrierefreies Aufklärungsvideo und bereiten Sie es für die breite Verteilung vor. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und es zugänglich mit Ihrem Zielpublikum zu teilen.

Fördern Sie das Bewusstsein für Barrierefreiheit in sozialen Medien

Produzieren Sie schnell überzeugende Kurzvideos, um wichtige Botschaften zur Barrierefreiheitsaufklärung effektiv über soziale Medien zu verbreiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Videos den WCAG für Videozugänglichkeit entsprechen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung zugänglicher Videos, indem es automatisch präzise Untertitel und Captions aus Ihrem Skript generiert, was für die WCAG-Konformität entscheidend ist. Seine anpassbaren Vorlagen helfen auch dabei, optimalen Farbkontrast und Videodesign-Prinzipien zu wahren, die für digitale Barrierefreiheit wichtig sind.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für Videountertitelung und Transkripte zur Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Videountertitelung, indem es Ihre Textskripte automatisch in präzise Untertitel für zugängliche Videoinhalte umwandelt. Diese Funktionalität unterstützt nicht nur Screenreader, sondern ermöglicht auch die einfache Erstellung von Transkripten, um Ihr Publikum zu erweitern.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos helfen, die für alle Zuschauer inklusiv und zugänglich sind?

Absolut. HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten ermöglichen die Produktion von Schulungsvideos mit klaren gesprochenen Erzählungen und visueller Klarheit. Durch die Einbindung automatischer Untertitel hilft HeyGen, Ihre Inhalte inklusiv und zugänglich zu machen und ein breiteres Publikum, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu erreichen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von zugänglichen Videoinhalten mit effektivem Videodesign?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, den Farbkontrast zu verwalten und klare Schriftarten zu verwenden, kritische Elemente für zugängliche Videoinhalte. Diese Funktionen befähigen Benutzer, von Anfang an Best Practices im Videodesign umzusetzen, um Lesbarkeit und visuelle Klarheit zu gewährleisten.

