Zugriffsanfrage-Videos schnell und einfach erstellen

Vereinfachen Sie die Identitätsverwaltung und helfen Sie Endbenutzern, Zugang zu Ressourcen zu erhalten, indem Sie wirkungsvolle Videos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generieren.

374/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Administratoren, das hervorhebt, wie effizient sie verschiedene Zugriffsanfragen für unterschiedliche Anwendungen verwalten und genehmigen können. Verwenden Sie einen professionellen und klaren visuellen Stil mit präzisen Bildschirmaufnahmen und informativen Overlays, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Tutorial für Geschäftsanwender und neue Mitarbeiter, das ihnen zeigt, wie sie selbst Zugang zu wichtigen Ressourcen anfordern können, um schnell Zugriff zu erhalten. Dieses Video sollte einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil mit klaren Bildschirmhervorhebungen und einem ermutigenden Ton annehmen, präsentiert von einem der HeyGen AI-Avatare für eine persönliche Note.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges prägnantes Video für Manager und Teamleiter, das zeigt, wie sie einfach Zugriffsanfragen im Namen anderer innerhalb ihres Teams erstellen können, um den Zugang zu Ressourcen zu optimieren. Das Video sollte einen effizienten, geschäftsorientierten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und präzisen Erklärungen haben, ergänzt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Zugriffsanfrage-Videos erstellt

Vereinfachen Sie den Prozess der Anforderung von Zugängen zu Anwendungen und Ressourcen für Ihre Endbenutzer mit ansprechenden, lehrreichen Videos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren Skripts, das die Schritte für Endbenutzer zur Erstellung von Zugriffsanfragen für verschiedene Ressourcen umreißt. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch ein Video aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie einen geeigneten "KI-Avatar" aus, um die Informationen professionell zu präsentieren. Dies hilft den Benutzern, Zugang zu den Anwendungen, Berechtigungen oder Rollen zu erhalten, die sie benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen und stellen Sie sicher, dass es mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo und Ihre Farben einzubinden und Ihre Identitätsverwaltungsstandards zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihr neues Anleitungsvideo mit Ihrem Team, damit Benutzer leicht Zugang für sich selbst oder im Namen anderer anfordern können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Zugriffsverfahren vereinfachen

.

Verwenden Sie KI-Videos, um komplexe Zugriffsanfrage-Workflows aufzuschlüsseln, sodass sie für alle Endbenutzer leicht verständlich und nachvollziehbar sind.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, Textskripte in ansprechende Videos zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie verwendet werden, was die Inhaltsproduktion erheblich beschleunigt.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben einzubinden und aus verschiedenen Vorlagen und Szenen zu wählen, um die Markenkonsistenz in all Ihren Videoinhalten zu wahren.

Welche Optionen bietet HeyGen für Sprachaufnahmen und Barrierefreiheitsfunktionen?

HeyGen umfasst leistungsstarke Sprachgenerierungsfunktionen und bietet eine Vielzahl von KI-Stimmen. Darüber hinaus können Sie leicht Untertitel und Bildunterschriften zu Ihren Videos hinzufügen, um die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu verbessern.

Welche Medienressourcen und Exportoptionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und Stock-Unterstützung, um Ihre Videos zu bereichern. Sie können auch problemlos Seitenverhältnisse anpassen und Ihre fertigen Inhalte in verschiedenen Formaten exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo