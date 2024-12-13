Ja, die Plattform von HeyGen erleichtert die Erstellung standardisierter Videos mit Funktionen wie Branding-Kontrollen und Untertitel-Generierung, um eine klare Kommunikation der Richtlinien zu gewährleisten, die zur "Erfüllung von Compliance"-Anforderungen für "Identitätsmanagement" erforderlich sind. Diese Konsistenz ist entscheidend für die Einhaltung von Vorschriften.