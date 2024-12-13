Kurs-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende eLearning-Inhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle Online-Kurse. Unser KI-Video-Generator verwandelt Text in ansprechende Videoinhalte mit fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-Sekunden-Werbevideo vor, das sich an Marketingfachleute und Content-Ersteller richtet und die hochmodernen Fähigkeiten eines "KI-Video-Generators" zeigt. Verwenden Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit fließenden Übergängen, die die lebensechte Präsenz vielfältiger "KI-Avatare" betonen. Der Audiotrack sollte eine selbstbewusste und klare "Voiceover-Generierung" sein, die unterstreicht, wie diese Avatare überzeugende Botschaften ohne traditionelle Filmaufnahmen übermitteln können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Schulungsvideo für betriebliche Trainer und Instruktionsdesigner, das sich auf den Aufbau ansprechender "interaktiver Kurse" für effektive "eLearning-Entwicklung" konzentriert. Der visuelle Ansatz sollte direkt und informativ sein und einen Split-Screen-Effekt verwenden, um die nahtlose Integration visueller Elemente aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zu veranschaulichen. Eine freundliche, professionelle Erzählung kombiniert mit automatisch generierten "Untertiteln/Beschriftungen" sorgt für Zugänglichkeit und Beibehaltung beim Publikum.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen umfassenden 90-Sekunden-Leitfaden für Online-Kursersteller und Coaches, der zeigt, wie man die "Kurs-Erstellung" optimiert, indem komplexe Ideen in leicht verdauliche Videolektionen verwandelt werden. Die visuelle Präsentation sollte lehrreich und leicht verständlich sein und animierte Grafiken für die "Visualisierung komplexer Konzepte" nutzen. Die Erzählung, generiert durch HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, sollte einen klaren und erklärenden Ton beibehalten, der für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" anpassbar ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Kurs-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende Videokurse. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um professionelle, hochwertige Lernerfahrungen für Ihr Publikum zu schaffen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kurs-Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Bildungsinhalte direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wird Ihren Text in ein dynamisches Video umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Instruktor
Personalisieren Sie Ihren Kurs, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren auswählen. Diese Avatare werden Ihr Skript präsentieren und Ihre Inhalte ansprechender machen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihrem Skript eine Stimme hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingendem Audio zum Leben, indem Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion für klare und ansprechende Erzählungen nutzen.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Kursvideo, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, bevor Sie es für eine nahtlose Integration exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigerung des Lernengagements

.

Erhöhen Sie das Engagement und die Beibehaltung der Lernenden in Schulungsprogrammen, indem Sie dynamische und interaktive KI-generierte Inhalte bereitstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als KI-Video-Generator für die Kurserstellung dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Kursvideos mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen zu erstellen. Wandeln Sie einfach Ihre Skripte in professionelle Videos mit realistischen KI-Avataren und synchronisierten Voiceovers um, was HeyGen zu einem effektiven Kurs-Video-Generator macht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Optimierung der eLearning-Erstellung?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, um die eLearning-Erstellung zu vereinfachen. Sie können schnell überzeugende Schulungsvideos und interaktive Kurse mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche entwerfen und so Ihre Inhaltsproduktion beschleunigen.

Kann ich die KI-generierten Videoinhalte mit der Identität meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre KI-generierten Videos, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und spezifischer Farbschemata. Dies stellt sicher, dass Ihre Online-Kurse und Schulungsvideos konsequent die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegeln.

Wie unterstützt HeyGen vielfältige Zielgruppen für Online-Kurse?

HeyGen unterstützt ein globales Publikum, indem es robuste Voiceover-Generierung in zahlreichen Sprachen und automatische Untertitel/Beschriftungen bietet. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Online-Kurse für Lernende weltweit zugänglich und ansprechend sind und vereinfacht die Videolokalisierungsbemühungen.

