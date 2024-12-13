HeyGen, als AI-Videoerstellungsplattform, bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos und spezifische Farben zu integrieren, um Ihre Markenidentität zu entsprechen. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos visuell ansprechend sind und Ihr Publikum fesseln, was fesselnde Lerninhalte fördert.