Verwandeln Sie Text schnell in dynamische Kurstipps und Bildungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Inhalte mühelos zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für vielbeschäftigte Fachleute, die schnell neue Informationen aufnehmen müssen, ohne lange lesen zu müssen. Das Video sollte eine saubere, minimalistische visuelle Ästhetik mit subtilen Bewegungsgrafiken und einer ruhigen, autoritativen Erzählung haben. Es sollte zeigen, wie ein AI-Video-Generator komplexe Berichte in leicht verdauliche visuelle Zusammenfassungen verwandeln kann. Konzentrieren Sie sich darauf, HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, um schriftliche Inhalte mühelos in ein poliertes, informatives Video zu verwandeln und so wertvolle Zeit für Lernende unterwegs zu sparen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video für Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller, die ihre digitalen Inhalte aufwerten möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und ansprechend sein, mit nahtlosen Szenenübergängen und einer aufbauenden, motivierenden Stimme. Dieses Video sollte die Vielseitigkeit eines Mini Course Generators demonstrieren, indem es zeigt, wie einfach Pädagogen ansprechende Lernmodule erstellen können. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um einen professionellen, hochwertigen Videoproduktionsprozess zu demonstrieren und Schöpfer zu inspirieren, wirkungsvolle Schulungsvideos zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 20-Sekunden-Erklärvideo vor, ideal für Kleinunternehmer, die eine neue Produktfunktion einführen. Das visuelle Tempo sollte schnell und direkt sein, mit scharfen Produktvisualisierungen und einer präzisen, professionellen Stimme. Dieses AI-generierte Video muss schnell die wichtigsten Details kommunizieren. Betonen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierungsfähigkeit, um eine natürlich klingende Erzählung zu produzieren, die nahtlos mit der Bildschirmdemonstration übereinstimmt und so maximale Wirkung für vielbeschäftigte Unternehmer erzielt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Kurstipps-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende Video-Tipps und Lernhilfen mit AI, um das Lernen für Ihre Schüler zugänglicher und visuell ansprechender zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Kurstipps oder Lernhilfen in den Editor einzufügen und nutzen Sie die Text-zu-Video-Generierungsfunktion, um Ihre schriftlichen Ideen in ein dynamisches Videoskript zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren den Präsentator für Ihre Kurstipps aus, um eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz zu gewährleisten, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Stockmedien, Hintergrundmusik oder benutzerdefiniertem Branding, indem Sie die robusten Videokreationstools nutzen, um wichtige Informationen effektiv hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung, um sofort eine hochwertige, teilbare Lernressource zu erstellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsthemen, von Naturwissenschaften bis zu Geisteswissenschaften, und machen Sie sie für Schüler zugänglich und leicht verständlich.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Kurstipps-Videos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion von Kurstipps-Videos und AI Study Guide Videos vereinfacht, indem er AI-Avatare und einen leistungsstarken Text-zu-Video-Generator nutzt, um Skripte schnell in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Schulungsinhalte?

HeyGen zeichnet sich als effektiver AI-Video-Generator für Schulungsvideos aus, da es Text in überzeugende Videos mit realistischen AI-Avataren und robuster Voiceover-Generierung umwandelt, was die verfügbaren Videokreationstools für eLearning-Autorenerheblich verbessert.

Kann ich die AI-Avatare für meine Bildungsinhalte mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare und Vorlagen, sodass Benutzer Branding-Kontrollen anwenden können, um sicherzustellen, dass ihr AI-generiertes Video und Mini Course Generator-Inhalte perfekt mit ihrer spezifischen Bildungsmarke übereinstimmen.

Wie wandelt HeyGen Text in professionelle AI-generierte Videos um?

HeyGens ausgeklügelter Text-zu-Video-Generator verwandelt geschriebene Skripte nahtlos in professionelle AI-generierte Videos, indem er AI-Avatare, anpassbare Vorlagen und automatische Untertitel kombiniert, was eine schnelle Videoproduktion ohne komplexe Bearbeitung ermöglicht.

