Kursplan-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Lernvideos

Vereinfachen Sie die Erstellung Ihrer Kursinhalte und steigern Sie das Lernengagement mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skript.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles, 45-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen, das einen interaktiven Schulungskurs mit klaren visuellen Elementen und eleganten Übergängen zeigt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren und trockene Inhalte in dynamische Bildungserlebnisse zu verwandeln, die die Kraft eines AI-Kursentwicklers demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Für Lehrkräfte der Klassen K-12 kann ein helles und farbenfrohes 30-sekündiges Ankündigungsvideo schnell wichtige Updates oder Mini-Lektionen teilen. Diese Inhalte sollten vorgefertigte Vorlagen mit klaren Bildschirmtexten und aufmunternder Hintergrundmusik nutzen, um mit HeyGens Vorlagen & Szenen ein fesselndes Bildungsvideo ohne umfangreiche Designarbeit zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles, 90-sekündiges Erklärvideo für Online-Kursentwickler, das komplexe Konzepte durch illustrative, dynamische Animationen visuell darstellt. Verbessern Sie das Lernerlebnis mit einer überzeugenden AI-gestützten Erzählung, erstellt mit HeyGens Voiceover-Generierung, um Ihre Bildungsinhalte zum Leben zu erwecken und die Visualisierung komplexer Konzepte mit fesselnden Animationen zu erleichtern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kursplan-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung fesselnder Bildungsvideos mit einem AI-gestützten Kursplan-Video-Generator. Verwandeln Sie Ihren Kursplan mühelos in dynamische Inhalte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kursplan-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Kursplaninhalt einzufügen oder zu tippen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text in eine dynamische Videonarration, die als Grundlage für Ihren Kurs dient.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Avatare
Wählen Sie aus unserer Bibliothek von AI-Avataren, um Ihren Kursplan zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Hintergründe mit vorgefertigten Videovorlagen an, um den Stil Ihres Kurses zu treffen.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceover
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingenden Stimmen zum Leben. Nutzen Sie die AI-gestützte Voiceover-Generierung, um eine klare und ansprechende Erzählung hinzuzufügen, die Ihren Kursplan für Lernende leicht verständlich macht.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Verfeinern Sie Ihr Video mit benutzerdefiniertem Text und Animationen und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu. Exportieren Sie schließlich Ihr professionelles Kursvideo mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten, die für jede Online-Lernplattform geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Bildungsinhalte

Erstellen Sie mühelos kurze, überzeugende Videoclips für soziale Medien, um Ihre Kurse effektiv zu bewerben und neue Lernende anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Bildungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Bildungsvideos zu erstellen, indem es AI-Avatare, vorgefertigte Vorlagen und benutzerdefinierte Texte und Animationen nutzt. Dieser Ansatz vereinfacht die Videoproduktion und hilft, das Lernengagement Ihres Publikums auf verschiedenen Online-Lernplattformen zu steigern.

Kann HeyGen meinen Kursplan oder mein Skript in ein Video umwandeln?

Ja, HeyGen fungiert als effektiver Kursplan-Video-Generator, der Ihr Skript oder Ihren Text direkt in dynamische Videoinhalte umwandelt. Mit AI-gestützter Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln bietet HeyGen eine End-to-End-Videogenerierungslösung für Bildungsinhalte.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Bildungsvideoinhalten?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen für Bildungsvideoinhalte, einschließlich der Hinzufügung von benutzerdefiniertem Text und Animationen, der Anwendung von Branding-Kontrollen wie Logos und Farben sowie der Nutzung einer umfassenden Medienbibliothek. Sie können auch von der Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportformaten für diverse Online-Lernplattformen profitieren.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungskursen?

HeyGen vereinfacht die Rolle eines AI-Kursentwicklers, indem es einen intuitiven AI-Video-Generator bietet, der vorgefertigte Videovorlagen und AI-Avatare nutzt. Dieses leistungsstarke Tool hilft, die Videoproduktion für verschiedene Schulungskurse zu vereinfachen und macht hochwertige, fesselnde Bildungsvideos zugänglich.

