Kursplan-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Lernvideos
Vereinfachen Sie die Erstellung Ihrer Kursinhalte und steigern Sie das Lernengagement mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein professionelles, 45-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen, das einen interaktiven Schulungskurs mit klaren visuellen Elementen und eleganten Übergängen zeigt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren und trockene Inhalte in dynamische Bildungserlebnisse zu verwandeln, die die Kraft eines AI-Kursentwicklers demonstrieren.
Für Lehrkräfte der Klassen K-12 kann ein helles und farbenfrohes 30-sekündiges Ankündigungsvideo schnell wichtige Updates oder Mini-Lektionen teilen. Diese Inhalte sollten vorgefertigte Vorlagen mit klaren Bildschirmtexten und aufmunternder Hintergrundmusik nutzen, um mit HeyGens Vorlagen & Szenen ein fesselndes Bildungsvideo ohne umfangreiche Designarbeit zu erstellen.
Gestalten Sie ein anspruchsvolles, 90-sekündiges Erklärvideo für Online-Kursentwickler, das komplexe Konzepte durch illustrative, dynamische Animationen visuell darstellt. Verbessern Sie das Lernerlebnis mit einer überzeugenden AI-gestützten Erzählung, erstellt mit HeyGens Voiceover-Generierung, um Ihre Bildungsinhalte zum Leben zu erwecken und die Visualisierung komplexer Konzepte mit fesselnden Animationen zu erleichtern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite und Produktion von Kursen.
Erstellen Sie schnell neue Kursmaterialien, erhöhen Sie das Volumen an Bildungsvideoinhalten und erreichen Sie ein globales Publikum.
Steigern Sie das Lernengagement.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um Schulungskurse interaktiver zu gestalten, die Konzentration der Studierenden zu verbessern und das Wissen zu festigen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Bildungsvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Bildungsvideos zu erstellen, indem es AI-Avatare, vorgefertigte Vorlagen und benutzerdefinierte Texte und Animationen nutzt. Dieser Ansatz vereinfacht die Videoproduktion und hilft, das Lernengagement Ihres Publikums auf verschiedenen Online-Lernplattformen zu steigern.
Kann HeyGen meinen Kursplan oder mein Skript in ein Video umwandeln?
Ja, HeyGen fungiert als effektiver Kursplan-Video-Generator, der Ihr Skript oder Ihren Text direkt in dynamische Videoinhalte umwandelt. Mit AI-gestützter Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln bietet HeyGen eine End-to-End-Videogenerierungslösung für Bildungsinhalte.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Bildungsvideoinhalten?
HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen für Bildungsvideoinhalte, einschließlich der Hinzufügung von benutzerdefiniertem Text und Animationen, der Anwendung von Branding-Kontrollen wie Logos und Farben sowie der Nutzung einer umfassenden Medienbibliothek. Sie können auch von der Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportformaten für diverse Online-Lernplattformen profitieren.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Schulungskursen?
HeyGen vereinfacht die Rolle eines AI-Kursentwicklers, indem es einen intuitiven AI-Video-Generator bietet, der vorgefertigte Videovorlagen und AI-Avatare nutzt. Dieses leistungsstarke Tool hilft, die Videoproduktion für verschiedene Schulungskurse zu vereinfachen und macht hochwertige, fesselnde Bildungsvideos zugänglich.