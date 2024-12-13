Kurs-Promo-Video-Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Videos

Verwandeln Sie Ihr Kurs-Skript mühelos in ein hochwertiges Promo-Video mit KI-gestützter Text-zu-Video-Generierung für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Kurs-Promo-Video für Online-Lehrkräfte, das zeigt, wie komplexe Skripte in fesselnde Inhalte verwandelt werden können. Der visuelle Stil sollte dynamisch mit modernen On-Screen-Grafiken sein, ergänzt durch eine klare, professionelle Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde und die Einfachheit der Text-zu-Video-Umwandlung aus dem Skript hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, das zeigt, wie professionelle Werbevideos erstellt werden. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einer Vielzahl von visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit fröhlicher Hintergrundmusik und perfekt synchronisierten Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Unternehmer und neue Content-Ersteller, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Videoproduktion demonstriert. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einem freundlichen KI-Avatar, der betont, wie einfach es ist, mit Vorlagen & Szenen zu beginnen und Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial für digitale Vermarkter, die mehrere Plattformen verwalten, und zeigen Sie, wie Videoinhalte für verschiedene soziale Medien optimiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und autoritativ sein, mit Bildschirmaufnahmen und dynamischen Schnitten, die speziell HeyGens Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen für eine nahtlose Multi-Plattform-Bereitstellung hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kurs-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Kurs-Promo-Videos in Minuten, um mehr Studenten mit professioneller Qualität und dynamischen Inhalten anzuziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter "Videovorlagen", die speziell für Kurs-Promotions entwickelt wurden. Wählen Sie einfach eine Szene, die zum Thema Ihres Kurses passt, um mit der Erstellung Ihres überzeugenden Videos zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Kurs-Skript ein, und unsere Funktion "Text-zu-Video aus Skript" wird es in eine fesselnde visuelle Erzählung umwandeln. Verbessern Sie es weiter, indem Sie Elemente aus der "Stock-Medienbibliothek" integrieren.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie "Untertitel" für die Zugänglichkeit generieren und "animierten Text" hinzufügen, um die wichtigsten Kursvorteile hervorzuheben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und fesselnd ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Promo
Optimieren Sie Ihr "Werbevideo" für verschiedene Plattformen mit "Größenanpassung und Export von Seitenverhältnissen". Teilen Sie Ihr hochwertiges Kurs-Promo auf all Ihren Kanälen, um mehr Studenten anzuziehen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie fesselnde Social-Media-Kurs-Promos

.

Entwerfen Sie mühelos fesselnde kurze Videoclips, die speziell für soziale Medien zugeschnitten sind, um Ihre Kurse effektiv zu bewerben und den Traffic zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für Werbevideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Bearbeitungstools und einen intuitiven Online-Editor, um die Erstellung von Werbevideos zu vereinfachen. Benutzer können mühelos einfache Textvorgaben in professionelle Videos verwandeln und so die Komplexität der traditionellen Videobearbeitung erheblich reduzieren. Unser Drag-and-Drop-Editor vereinfacht das Hinzufügen von Elementen weiter.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Werbevideos mit KI-Avataren und individueller Markenanpassung helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Werbevideos mit realistischen KI-Avataren zu erstellen, die das Engagement steigern. Sie können Ihre Markenidentität vollständig mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmt. Wir bieten auch eine Reihe von Videovorlagen, um Ihren kreativen Prozess zu starten.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung fesselnder Voiceovers und Untertitel?

HeyGen bietet robuste KI-Bearbeitungstools zur Erstellung hochwertiger Voiceovers und zur automatischen Erstellung präziser Untertitel oder Bildunterschriften. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeinhalte zugänglich und wirkungsvoll sind, sodass Sie Text, Musik und Voiceovers nahtlos für ein poliertes Endprodukt hinzufügen können.

Wie schnell können Benutzer mit HeyGens Vorlagen ein professionelles Werbevideo erstellen?

HeyGens umfassende Bibliothek von Videovorlagen und der leistungsstarke Idee-zu-Video-Generator ermöglichen die schnelle Erstellung professioneller Videos. Durch die Kombination mit unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek können Benutzer hochwertige Werbevideos effizient erstellen, oft in Minuten statt Stunden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo