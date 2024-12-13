Kurs-Promo-Video-Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Videos
Verwandeln Sie Ihr Kurs-Skript mühelos in ein hochwertiges Promo-Video mit KI-gestützter Text-zu-Video-Generierung für maximale Wirkung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, das zeigt, wie professionelle Werbevideos erstellt werden. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einer Vielzahl von visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit fröhlicher Hintergrundmusik und perfekt synchronisierten Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu erhöhen.
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Unternehmer und neue Content-Ersteller, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Videoproduktion demonstriert. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einem freundlichen KI-Avatar, der betont, wie einfach es ist, mit Vorlagen & Szenen zu beginnen und Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung anzupassen.
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial für digitale Vermarkter, die mehrere Plattformen verwalten, und zeigen Sie, wie Videoinhalte für verschiedene soziale Medien optimiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und autoritativ sein, mit Bildschirmaufnahmen und dynamischen Schnitten, die speziell HeyGens Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen für eine nahtlose Multi-Plattform-Bereitstellung hervorheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite und Einschreibung von Kursen.
Bewerben Sie Ihre Online-Kurse effektiv bei einem breiteren globalen Publikum, um die Einschreibungen und das Wachstum zu steigern.
Erstellen Sie effektive Werbevideos.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Werbevideos, die Aufmerksamkeit erregen und Zuschauer in Kursteilnehmer umwandeln.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für Werbevideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Bearbeitungstools und einen intuitiven Online-Editor, um die Erstellung von Werbevideos zu vereinfachen. Benutzer können mühelos einfache Textvorgaben in professionelle Videos verwandeln und so die Komplexität der traditionellen Videobearbeitung erheblich reduzieren. Unser Drag-and-Drop-Editor vereinfacht das Hinzufügen von Elementen weiter.
Kann HeyGen bei der Erstellung von Werbevideos mit KI-Avataren und individueller Markenanpassung helfen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Werbevideos mit realistischen KI-Avataren zu erstellen, die das Engagement steigern. Sie können Ihre Markenidentität vollständig mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmt. Wir bieten auch eine Reihe von Videovorlagen, um Ihren kreativen Prozess zu starten.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung fesselnder Voiceovers und Untertitel?
HeyGen bietet robuste KI-Bearbeitungstools zur Erstellung hochwertiger Voiceovers und zur automatischen Erstellung präziser Untertitel oder Bildunterschriften. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeinhalte zugänglich und wirkungsvoll sind, sodass Sie Text, Musik und Voiceovers nahtlos für ein poliertes Endprodukt hinzufügen können.
Wie schnell können Benutzer mit HeyGens Vorlagen ein professionelles Werbevideo erstellen?
HeyGens umfassende Bibliothek von Videovorlagen und der leistungsstarke Idee-zu-Video-Generator ermöglichen die schnelle Erstellung professioneller Videos. Durch die Kombination mit unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek können Benutzer hochwertige Werbevideos effizient erstellen, oft in Minuten statt Stunden.