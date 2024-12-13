Kursvorschau-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Promos

Erstellen Sie sofort überzeugende Kursvorschau-Videos. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Lernende effektiv zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Unternehmensausbilder und HR-Abteilungen konzipiert ist. Es sollte eine informative, saubere und moderne visuelle Ästhetik mit einer autoritativen AI-Stimme haben. Dieses Video wird veranschaulichen, wie einfach sie schriftliche Inhalte in wirkungsvolle Schulungsvideos umwandeln können, indem sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Pädagogen, das einen lebendigen, optimistischen visuellen Stil und eine freundliche, energiegeladene Stimme aufweist. Dieses Video sollte den schnellen Videoproduktionsprozess hervorheben, indem es HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzt, um Produktvorteile oder Bildungskonzepte schnell zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein elegantes 50-sekündiges markenkonformes Video, das sich an Marketingteams und Content-Ersteller richtet. Es sollte eine konsistente visuelle Identität und einen überzeugenden Audiostil mit verschiedenen Sprachoptionen bieten. Das Ziel ist es, zu demonstrieren, wie HeyGens leistungsstarke Sprachgenerierung Markenbeständigkeit und globale Reichweite für alle ihre Inhaltsbedürfnisse sicherstellt.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kursvorschau-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Kursvorschau-Videos mit AI, indem Sie Text in dynamische visuelle Inhalte umwandeln, die Lernende anziehen und Ihre Angebote präsentieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Kursvorschau-Skript in den Generator ein. Unsere intelligente Plattform nutzt fortschrittliche "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie, um Ihre Inhalte für die visuelle Transformation vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihre Präsentation, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren. Ergänzen Sie Ihren gewählten Avatar mit einer passenden Vorlage oder einer benutzerdefinierten Szene, um den perfekten visuellen Ton zu setzen.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Verfeinern Sie Ihr Video mit benutzerfreundlichen Bearbeitungstools. Wenden Sie Ihre "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um sicherzustellen, dass Ihre Kursvorschau perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihrem Stil übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Finalisieren Sie Ihr professionelles Kursvorschau-Video. Mit einem Klick rendern und "exportieren" Sie Ihre hochauflösende MP4-Datei, die bereit ist, auf all Ihren Lernplattformen und Marketingkanälen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexes Lernen

Nutzen Sie die AI-Videoerstellung, um komplexe Konzepte zu klären und sie für Lernende in jedem Bildungsbereich zugänglich und ansprechend zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos Text in Video umzuwandeln. Unsere intelligente Automatisierung vereinfacht den Videoproduktionsprozess und macht es einfach, hochwertige Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen ansprechende Schulungsvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist ein idealer Kursvorschau-Video-Generator, perfekt für die Erstellung professioneller Schulungsvideos und Erklärvideo-Inhalte. Nutzen Sie unsere vielfältigen AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen, um wirkungsvolle Lernerfahrungen zu bieten.

Welche Funktionen sorgen dafür, dass meine Videos markenkonform sind?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoproduktion mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt. Passen Sie Vorlagen einfach an und nutzen Sie Bearbeitungstools, um professionelle, markenkonforme Videos zu erstellen, die mit Ihrer Botschaft übereinstimmen.

Wie schnell kann HeyGen Videos für ein globales Publikum erstellen?

HeyGens effiziente Plattform ermöglicht eine schnelle Videoproduktion und unterstützt über 140+ Sprachen für eine wirklich globale Reichweite. Alle Videos werden als hochauflösende MP4-Dateien exportiert, die sofort auf jeder Plattform verteilt werden können.

