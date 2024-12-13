Erstellen Sie ein 45-sekündiges Lehrvideo, das zeigt, wie ein Kleinunternehmer einfach ein "Kurslektionen-Video" für seinen Online-Workshop erstellen kann. Ziel ist ein vielbeschäftigter Unternehmer, der schnell professionellen Inhalt benötigt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Szenenübergängen, begleitet von einem enthusiastischen und klaren Voiceover. Heben Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" hervor, um den Einstieg zu erleichtern.

Video Generieren