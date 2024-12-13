HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, die eine umfassende Anpassung Ihrer AI-generierten Videos ermöglichen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben. Dies stellt sicher, dass jedes Stück Inhalt, von Bildungs- bis hin zu interaktiven Inhalten, perfekt mit der Identität und den professionellen Standards Ihrer Marke übereinstimmt.