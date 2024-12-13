Kurs-Launch-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos

Nutzen Sie AI-Avatare, um mühelos professionelle Bildungsinhalte zu erstellen und Wissen effektiv zu teilen.

Sind Sie ein L&D-Kursentwickler, der einen Unterschied machen möchte? Starten Sie Ihr nächstes Bildungsprojekt mit einem dynamischen 30-sekündigen Werbeclip, der professionelle AI-Avatare und klare Sprachsynthese nutzt, um die wichtigsten Lernergebnisse hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie mühelos ein inspirierendes 45-sekündiges Einführungsvideo für Kurse, das potenzielle Studenten fesselt. Nutzen Sie unseren leistungsstarken AI-Video-Generator und vielfältige Video-Vorlagen, um Ihr Skript in beeindruckende visuelle Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges animiertes Video vor, das Ihre neuesten Bildungsinhalte einem globalen Publikum vorstellt. Gestalten Sie dieses ansprechende Stück mit einem freundlichen visuellen Stil, bereichert durch eine umfangreiche Medienbibliothek für Hintergrundbilder und automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Schulungsvideo für Ihr Team, das komplexe Konzepte einfach erklärt. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript für schnelle Inhaltserstellung und Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für jede Plattform.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kurs-Launch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie fesselnde Kurs-Launch-Videos mit AI, indem Sie Ihr Skript schnell und effizient in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, um Lernende zu gewinnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Kurs-Launch-Skript in den Editor einfügen. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** Ihren ansprechenden Präsentator aus, der Ihre Botschaft mit authentischer Darbietung zum Leben erweckt.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Sprachsynthesen und Stock-Medien hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden visuellen Inhalten aus der integrierten Stock-Medienbibliothek. Nutzen Sie die leistungsstarke **Sprachsynthese**, um eine fesselnde Erzählung in verschiedenen Sprachen hinzuzufügen, die perfekt mit Ihrem Skript synchronisiert ist.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie Ihr Video
Nutzen Sie robuste **Branding-Kontrollen**, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Verfeinern Sie Ihr Video mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen für perfektes Timing und Fluss.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr professionelles Kursvideo
Sobald es fertiggestellt ist, können Sie Ihr hochwertiges Kurs-Launch-Video einfach im gewünschten Seitenverhältnis **exportieren**. Optional können Sie professionelle Untertitel automatisch hinzufügen, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu erhöhen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Social-Media-Inhalte zur Kurswerbung

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos, um Ihre Kurs-Launches effektiv einem breiteren Publikum anzukündigen und zu bewerben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Kurs-Launch-Videos und animierten Schulungsinhalten verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, hochwertige Kurs-Launch-Videos und animierte Schulungsvideos schnell zu produzieren. Die intuitive Plattform mit benutzerfreundlicher Oberfläche und reichhaltigen Video-Vorlagen vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess und macht kreative Inhalte für L&D-Kursentwickler zugänglich.

Wie vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess für verschiedene Bildungs- und Marketingbedürfnisse?

HeyGen revolutioniert den Text-zu-Video-Erstellungsprozess, indem es Ihnen ermöglicht, Skripte mühelos in dynamische Videos zu verwandeln. Durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatar-Formate und realistischer Sprachsynthese wird die Erstellung von Bildungs- und wirkungsvollem Marketing-Content einfach und effizient.

Kann HeyGen professionelle Sprachsynthesen und synchronisierte Untertitel für verbesserten Wissensaustausch generieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend in der Lage, natürlich klingende Sprachsynthesen zu generieren und diese automatisch mit einem Untertitel-Generator zu synchronisieren, was für einen effektiven Wissensaustausch entscheidend ist. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos und andere Inhalte für alle Zuschauer zugänglich und verständlich sind.

Welche fortschrittlichen Videobearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von AI-generierten Videos?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, die eine umfassende Anpassung Ihrer AI-generierten Videos ermöglichen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben. Dies stellt sicher, dass jedes Stück Inhalt, von Bildungs- bis hin zu interaktiven Inhalten, perfekt mit der Identität und den professionellen Standards Ihrer Marke übereinstimmt.

