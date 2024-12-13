Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges Kursintro-Video für Online-Lehrer, das ein neues Modul über digitales Marketing vorstellt. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Dieses Intro sollte die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen effektiv nutzen, um schnell eine fesselnde Atmosphäre zu schaffen und die Aufmerksamkeit der Studenten von Anfang an zu gewinnen.

Video Generieren