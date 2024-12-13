Stellen Sie sich ein 1-minütiges Kurs-Highlight-Video vor, das für vielbeschäftigte Online-Lehrer konzipiert ist, die ihren neuesten digitalen Kurs bewerben möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit animierten Grafiken und einem klaren, enthusiastischen AI-Avatar, der die Zuschauer durch die wichtigsten Kursmodule führt und dabei die AI-Avatare von HeyGen für eine professionelle Präsentation nutzt. Der Ton sollte einen mitreißenden, inspirierenden Soundtrack enthalten, mit einer klaren Sprachsynthese, die den Wert des Kurses vermittelt und betont, wie dieser "Kurs-Highlight-Video-Maker" die Inhaltswerbung für maximale Reichweite vereinfacht.

