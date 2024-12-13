Kurs-Highlight-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Kurs-Trailer

Passen Sie Videos schnell an und erstellen Sie fesselnde Kurs-Trailer für soziale Medien mit unseren intuitiven Vorlagen.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Kurs-Highlight-Video vor, das für vielbeschäftigte Online-Lehrer konzipiert ist, die ihren neuesten digitalen Kurs bewerben möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit animierten Grafiken und einem klaren, enthusiastischen AI-Avatar, der die Zuschauer durch die wichtigsten Kursmodule führt und dabei die AI-Avatare von HeyGen für eine professionelle Präsentation nutzt. Der Ton sollte einen mitreißenden, inspirierenden Soundtrack enthalten, mit einer klaren Sprachsynthese, die den Wert des Kurses vermittelt und betont, wie dieser "Kurs-Highlight-Video-Maker" die Inhaltswerbung für maximale Reichweite vereinfacht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges dynamisches Sizzle-Reel, das sich an Marketingteams in der E-Learning-Branche richtet und ihre Top-Kurse präsentiert. Visuell sollten Sie an schnelle Schnitte, lebendige Farben und On-Screen-Text denken, der Statistiken und Testimonials hervorhebt, alles ergänzt durch einen treibenden, motivierenden Hintergrundtrack. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen wäre perfekt, um schnell ansprechende Segmente direkt aus ihrem Marketingtext zu generieren, sodass sie wirkungsvolle "Sizzle-Reels" ohne umfangreiche Videobearbeitung produzieren können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges authentisches und nachvollziehbares Highlight-Video für unabhängige Coaches und Berater, die das Wesen ihrer Workshops oder Kundenerfolgsgeschichten einfangen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte warm und einladend sein, mit echten Teilnehmerreaktionen und einem freundlichen, ermutigenden Ton in der Sprachsynthese. Entscheidend ist, dass die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen die Zugänglichkeit und das Engagement für Zuschauer ohne Ton sicherstellt und Rohmaterial in überzeugende "Highlight-Videos" verwandelt, die bei potenziellen Kunden Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, schnelles Werbevideo, das auf Social-Media-Manager zugeschnitten ist, die lange Kursinhalte in snackbare Clips für Plattformen wie TikTok und Instagram umwandeln müssen. Visuell sollten Sie energische Übergänge und fette Textüberlagerungen verwenden, mit einem trendigen, prägnanten Hintergrundmusiktrack. Die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von HeyGen ist unerlässlich, um das Video schnell für verschiedene "Social-Media"-Plattformen anzupassen und so eine optimale Ansicht auf allen Geräten zu gewährleisten und die Reichweite der Inhalte zu maximieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kurs-Highlight-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Kursinhalte mühelos in fesselnde Highlight-Videos mit AI, perfekt für soziale Medien und Promotionen, ohne Bearbeitungskenntnisse erforderlich.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Kursinhalte hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihres Rohmaterials oder Skripts. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Medienformate, was es einfach macht, Ihre Kurs-Highlight-Videos zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Passen Sie mit Vorlagen an
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen und arrangieren Sie Ihre ausgewählten Clips einfach, um ein fesselndes Highlight-Reel für Ihren Kurs zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Highlight-Video mit Ihren einzigartigen Markenfarben und Ihrem Logo, indem Sie unsere intuitiven Branding-Kontrollen nutzen, um Videos effektiv anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihr Highlight-Video und exportieren Sie es in mehreren Seitenverhältnissen, optimiert für die Verbreitung auf all Ihren gewünschten sozialen Medienplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Lernerlebnis

Verbessern Sie das Engagement und die Bindung der Lernenden in Ihren Kursen, indem Sie dynamische, AI-generierte Highlight-Videos einbinden, die wichtige Konzepte präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGens AI die Erstellung von Highlight-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Videoproduktion zu optimieren, sodass Sie lebensechte AI-Avatare und Sprachsynthesen generieren und intelligente Tools für ein nahtloses Videoerlebnis nutzen können. Dieser leistungsstarke AI-Highlight-Video-Maker unterstützt Benutzer effizient bei der Anpassung von Videos mit Funktionen wie Untertiteln/Captions und Hintergrundmusik.

Kann HeyGen bei der Produktion professioneller Highlight-Reels helfen, die für verschiedene Plattformen optimiert sind?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Highlight-Video-Maker, der darauf ausgelegt ist, fesselnde Highlight-Videos für verschiedene Plattformen zu produzieren. Seine Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren für mehrere Plattformen stellen sicher, dass Ihre Inhalte perfekt für soziale Medien und andere Vertriebskanäle optimiert sind und dabei eine hohe Qualität beibehalten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videobearbeitung?

HeyGen bietet eine intuitive Online-Plattform mit benutzerfreundlichen Tools für eine schnelle Videobearbeitung. Benutzer können problemlos eine Vielzahl von Vorlagen nutzen, Clips zuschneiden und kombinieren, Textüberlagerungen hinzufügen und Übergänge anwenden, um effizient polierte Inhalte zu erstellen, und fungiert dabei als leistungsstarker Online-Highlight-Video-Maker.

Ist es möglich, Videos mit persönlichem Branding anzupassen und sie ohne Wasserzeichen mit HeyGen zu exportieren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre spezifischen Markenfarben nahtlos in Ihre Highlight-Videos zu integrieren. Darüber hinaus werden alle Videos, die mit HeyGen erstellt und exportiert werden, ohne Wasserzeichen geliefert, was eine professionelle Ausgabequalität gewährleistet, die sofort geteilt werden kann.

