Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an angehende Online-Kurs-Ersteller richtet und zeigt, wie einfach die KI-gestützte Videoproduktion ist. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit dynamischen Textanimationen und einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile mit einer optimistischen, ermutigenden Stimme präsentiert. Heben Sie die nahtlose Integration von KI-Avataren hervor, um ihre Bildungsinhalte zu personalisieren.

