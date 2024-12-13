Erstellen Sie schnell fesselnde Bildungsvideos für Kurse

Verwandeln Sie das Lernen für Schüler und Lehrer mit fesselnden Bildungsvideos. Erstellen Sie dynamische Inhalte einfach mit den AI-Avataren von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Schüler der Oberstufe oder frühe Studenten, die Naturwissenschaften studieren, wäre ein prägnantes 45-sekündiges Bildungsvideo, das ein komplexes Konzept wie die Quantenphysik aufschlüsselt, von unschätzbarem Wert. Der visuelle Ansatz sollte klare Diagramme und einfache Animationen enthalten, um abstrakte Ideen zu veranschaulichen, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme, die jeden Schritt erklärt. Mit den AI-Avataren von HeyGen können Ersteller diese fachkundige Anleitung mit einem menschlichen Touch liefern und komplexe Bildungsinhalte zugänglich machen.
Beispiel-Prompt 2
Lehrer und Schüler werden ein fesselndes 60-sekündiges Video zu schätzen wissen, das einen Überblick über wichtige historische Ereignisse in einer "Lektionen aus der Vergangenheit"-Serie präsentiert. Der visuelle Stil sollte ein dokumentarisches Gefühl hervorrufen, möglicherweise mit Sepiatönen und Archivbildern, gepaart mit dramatischer, aber informativer Hintergrundmusik und einer fesselnden Erzählstimme. Dies kann mühelos mit der robusten Voiceover-Generierung von HeyGen erreicht werden.
Beispiel-Prompt 3
Ein 30-sekündiges "Quick-Tip"-Video für Informatikstudenten könnte wertvolle Bildungsressourcen bieten, indem es eine praktische Codierungskurzform oder Konzepterklärung bietet. Das Video sollte dynamisch und schnelllebig sein, mit Bildschirmaufnahmen und heller, gut lesbarer Schrift auf dem Bildschirm, während im Hintergrund eine energische, prägnante Audioerklärung läuft. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit für alle Lernenden sicher, indem Sie präzise Untertitel/Untertitel hinzufügen, die von HeyGen generiert werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Bildungsvideos für Kurse funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte in dynamische Kursvideos mit AI. Erstellen Sie fesselnde Lektionen, erklären Sie komplexe Themen und vermitteln Sie Wissen effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre Bildungsinhalte, indem Sie Ihr Skript schreiben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion vereinfacht den Prozess, indem sie Ihren Text in eine visuelle Erzählung umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die das Gesicht Ihres Kurses sein sollen. Diese persönliche Note verbessert das Lernerlebnis und macht Ihre Bildungsvideos ansprechender.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihre Bildungsressourcen mit relevantem Material aus unserer umfangreichen Bibliothek oder laden Sie Ihr eigenes hoch. Nutzen Sie die Branding-Kontrollen, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Kurs
Sobald Ihr Bildungsvideo für den Kurs fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Ihre hochwertigen Online-Kurse sind dann bereit, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Historische Ereignisse zum Leben erwecken

Erwecken Sie historische Ereignisse mit fesselndem, AI-gestütztem Videostorytelling zum Leben, um komplexe Erzählungen für Schüler lebendig und einprägsam zu machen.

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideoinhalten verbessern?

HeyGen befähigt Lehrer und Schüler, fesselnde Bildungsvideos für Kurse und Online-Kurse zu erstellen, indem es Text in dynamische AI-Videoinhalte verwandelt. Dazu gehören Funktionen wie AI-Avatare und Voiceover-Generierung, die das Lernen für ein vielfältiges Publikum zugänglicher und visuell ansprechender machen.

Welche Arten von Lernmaterialien können Lehrer mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Lehrer eine Vielzahl von Bildungsressourcen produzieren, von detaillierten Lektionen in Fächern wie Naturwissenschaften, Geschichte, Informatik und Physik bis hin zu umfassenden Online-Kursen. Die intuitive Plattform unterstützt die Erstellung von AI-Videos mit Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionalität, was die Inhaltsentwicklung vereinfacht.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung des Schülerengagements in Bildungsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, die das Lernen der Schüler fördern, wie automatische Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit und diverse AI-Avatare zur Präsentation von Inhalten. Diese Werkzeuge helfen, professionelle und inklusive Bildungsvideos zu erstellen, die sicherstellen, dass Schüler leicht folgen und Informationen aufnehmen können.

Wie vereinfacht HeyGen die technischen Aspekte der AI-Videoerstellung für Bildungszwecke?

HeyGen vereinfacht den technischen Zugang zur AI-Videoerstellung für Lehrer mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript, einer umfangreichen Mediathek und Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Dies ermöglicht die effiziente Produktion hochwertiger Bildungsvideos, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, und fördert die breitere Nutzung von AI-gestützter Unterstützung im Unterricht.

