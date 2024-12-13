Kursinhalts-Video-Generator für ansprechende Schulungsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos aus Text mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für L&D-Teams, das eine neue Softwarefunktion für technisches Training demonstriert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen mit professioneller Klarheit zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Textüberlagerungen, begleitet von einer autoritativen, aber freundlichen Stimme.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Pädagogen und Kursentwickler, das ein detailliertes textbasiertes Kursmodul in eine ansprechende Videolektion verwandelt. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, um schnell dynamische Inhalte zu erstellen, mit informativen visuellen Elementen, sanften Übergängen und einer begeisterten, klaren Erzählung, um komplexe Konzepte zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video für globale HR-Manager zur Mitarbeiter-Einführung, das Unternehmensrichtlinien in mehreren Sprachen erklärt. Präsentieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um mühelos lokalisierte Versionen zu erstellen, mit einem modernen und inklusiven visuellen Stil, vielfältiger Bildschirmdarstellung und einem warmen, einladenden Ton in jeder Sprache.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Online-Lehrer, die schnell einen Kurs aktualisieren oder ein bestimmtes Konzept innerhalb eines bestehenden Moduls erklären müssen. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen schnell polierte Inhalte produzieren können, mit einem schnellen, visuell reichen Stil, animierten grafischen Elementen und einer prägnanten, energischen Erzählung, um die Lernenden zu fesseln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kursinhalts-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Kursvideos. Nutzen Sie AI, um Ihren Text in überzeugende visuelle Lektionen mit anpassbaren Avataren und Branding zu verwandeln und Ihre Schulungsproduktion zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Kursinhalt in den Texteditor einzugeben oder einzufügen. Unser Text-zu-Video-Generator erstellt automatisch erste Szenen aus Ihrem Input und bildet die Grundlage Ihrer Videolektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmlehrer sein werden. Diese realistischen digitalen Präsentatoren liefern Ihren Kursinhalt und sorgen für ein konsistentes und ansprechendes Lernerlebnis.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Personalisieren Sie Ihr Kursvideo, indem Sie relevante Stockmedien hinzufügen, Ihre eigenen Assets hochladen und die Farben und das Logo Ihrer Marke anwenden. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Kurs
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Ihre hochwertige MP4-Datei ist dann bereit, nahtlos in jedes Learning Management System oder jede Schulungsplattform integriert zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Bildungsinhalte vereinfachen

.

Zerlegen Sie herausfordernde Themen in leicht verständliche Videolektionen, um die Bildungsverständlichkeit und das Lernverständnis zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Kursentwickler?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der Textvorgaben in professionellen Videoinhalt verwandelt. Seine Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Benutzern, schnell Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren und AI-Voiceovers zu erstellen, wodurch der gesamte Videoproduktionsprozess optimiert wird.

Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsvideoinhalte effektiv unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt globale Lernbedürfnisse mit fortschrittlichen Funktionen wie 1-Klick-Übersetzungen und hochwertigen AI-Voiceovers. Dies ermöglicht die mühelose Erstellung mehrsprachiger Videoinhalte, sodass Ihre Schulungsvideos durch einen robusten mehrsprachigen Videoplayer einem breiteren Publikum zugänglich sind.

Welche technischen Exportoptionen stehen für HeyGen-generierte Schulungsvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet vielseitige Exportoptionen, einschließlich standardmäßiger MP4-Dateiformate, die eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen gewährleisten. Für fortschrittliche Lernlösungen erleichtert HeyGen auch die Integration in Ihre bestehenden Learning Management Systeme (LMS) durch SCORM-Exportmöglichkeiten.

Wie kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen-Videos anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare und alle Videoelemente mit intuitiven Videobearbeitungswerkzeugen. Sie können umfassende Branding-Kontrollen anwenden, Ihr spezifisches Logo integrieren und vorgefertigte Vorlagen nutzen, um ansprechende Videos zu erstellen, die perfekt mit Ihrer Markenidentität für alle Schulungsinhalte übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo