Kurskonzept-Video-Generator: KI-gestützte Kursentwicklung

Erstellen Sie mühelos überzeugende Tutorial-Videos und Online-Kurse. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierung, um Lernende zu begeistern und Lehrmaterialien zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Haben Sie Schwierigkeiten, schnell ansprechende Vorlesungsinhalte zu produzieren? Erstellen Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video für vielbeschäftigte Professoren und Online-Kursentwickler, das eine moderne visuelle Ästhetik mit einer zugänglichen Stimme zeigt und die Geschwindigkeit und Effizienz der Erstellung eines 'AI-Vorlesungsvideo-Generators' mit HeyGens lebensechten 'AI-Avataren' hervorhebt, um Ihre Botschaft zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie die Kraft des effizienten Lernens mit einer geführten Tour; entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für technische Support-Teams und Software-Trainer, das einen schrittweisen visuellen Stil und präzise, klare Anweisungen durch HeyGens Voiceover-Generierung verwendet, um zu erklären, wie 'vorgefertigte Vorlagen' zur Erstellung effektiver 'Tutorial-Videos' für komplexe Softwareanwendungen genutzt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sicher, dass Ihr Wissen jeden Lernenden überall erreicht; entwerfen Sie ein 45-Sekunden-Werbevideo für Kursentwickler, die ein globales Publikum ansprechen, indem Sie einen zugänglichen und inklusiven visuellen Stil verwenden und die wichtige Rolle von HeyGens Untertiteln/Captioning bei der Erweiterung der Reichweite von 'Online-Kursen' hervorheben, die effizient mit seiner 'Text-zu-Video-Generator'-Funktionalität erstellt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Kurskonzept-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Kursideen mühelos in ansprechende Videolektionen mit einem KI-Video-Generator, der die Inhaltserstellung für Pädagogen vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Kursinhalte oder Vorlesungsskripte in den KI-Video-Generator einzugeben und nutzen Sie dessen Text-zu-Video-Fähigkeiten, um die Grundlage Ihrer Lektion zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller KI-Avatare und vorgefertigter Vorlagen, um Ihre Kurskonzepte zum Leben zu erwecken und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Erzählung und Untertiteln
Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie KI-gestützte Erzählung hinzufügen, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln und ein wirkungsvolles Lernerlebnis für Ihre Schüler zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Mit Ihren Inhalten und Verbesserungen an Ort und Stelle, generieren Sie Ihr vollständiges Kurskonzept-Video und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing für eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Lern- und Schulungsmodule

Entwickeln Sie dynamische und ansprechende videobasierte Schulungen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in verschiedenen Bildungseinrichtungen erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text in dynamische Videoinhalte um?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und KI-gestützter Erzählung zu verwandeln, wodurch Ihre Ideen für Kurskonzept-Video-Generatoren mühelos zum Leben erweckt werden.

Können Pädagogen mit HeyGen einfach ansprechende Online-Kurse erstellen?

Absolut, HeyGen befähigt Pädagogen mit einer benutzerfreundlichen KI-Videoerstellungsplattform, die vorgefertigte Vorlagen und KI-Avatare bietet, um hochwertige Tutorial-Videos und Lehrmaterialien ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse zu erstellen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Videoerzählung und Barrierefreiheit?

HeyGen beinhaltet integrierte KI-gestützte Erzählung, um professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript zu generieren. Zusätzlich bietet es automatische Untertitelung durch seine Auto-Caption-Funktion, die die Barrierefreiheit für alle Zuschauer verbessert.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Marken- und visuelle Elemente in Videos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und benutzerdefinierte Farben zu integrieren. Sie können Ihre Videos auch mit Animationen verbessern und Videos aus Bildern generieren, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

