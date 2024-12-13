Ihr Go-To-Gutschein-Promo-Video-Maker für erstaunliche Angebote

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in hochkonvertierende Marketingvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und einen speziellen Einführungsgutschein für ihr neues Produkt ankündigt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Produktaufnahmen und Overlay-Grafiken, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und Aufregung und Wert vermittelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktvideo für Online-Händler, das sich auf die Präsentation von zeitlich begrenzten Rabatten für einen Feiertagsverkauf konzentriert. Das Video sollte einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und auffälligen Textanimationen für Preisnachlässe verwenden, die effektiv mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt wurden, um sicherzustellen, dass alle Verkaufsdetails perfekt getimt und präsentiert werden.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Technikbegeisterte und potenzielle Software-Nutzer richtet und eine neue Funktion einer Anwendung demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte sauber und instruktiv sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Erklärgrafiken, während präzise Untertitel/Untertitel von HeyGens Fähigkeiten generiert werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis der AI-Bearbeitungstools zu verbessern.
Stellen Sie sich eine fesselnde 15-sekündige Social-Media-Anzeige vor, die auf Veranstaltungsorganisatoren zugeschnitten ist und ein Frühbucherangebot für einen bevorstehenden virtuellen Gipfel bewirbt. Das Video sollte eine energetische, teilbare visuelle Ästhetik mit schnellen Szenenwechseln haben, mit einem freundlichen AI-Avatar als Sprecher, der von HeyGens AI-Avataren unterstützt wird, um den Aufruf zum Handeln zu übermitteln und spezifische Vorlagen für eine schnelle Anpassung hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Gutschein-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Gutschein-Werbevideos, die Aufmerksamkeit erregen und Konversionen für Ihre Rabatte steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen", die für wirkungsvolle Videos entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr einzigartiges "Gutschein-Promo-Video-Maker"-Erlebnis zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Marke hinzu
Laden Sie Ihre Produktbilder, Videoclips und Ihr Logo mit "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" hoch. Passen Sie Farben und Schriftarten mit "Branding-Kontrollen" an, um professionelle "Marketingvideos" zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
3
Step 3
Wenden Sie dynamische Elemente an
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit "Voiceover-Generierung", um Ihr Angebot zu erzählen. Fügen Sie animierten Text hinzu, um Ihre "Rabatte" hervorzuheben, und einen klaren Aufruf zum Handeln, um das Engagement zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie alle Elemente überprüfen. Verwenden Sie dann "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr poliertes "Werbevideo" im optimalen Format für jede Plattform herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolge mit Werbevideos hervor

Verwandeln Sie Kundenbewertungen in fesselnde AI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und neue Käufe zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess der Erstellung hochwertiger Werbevideos mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen. Nutzer können AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, um Skripte mühelos in fesselnde Inhalte zu verwandeln. Dies macht HeyGen zu einem effizienten Promo-Video-Maker für jedes Unternehmen.

Welche AI-Bearbeitungstools bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Marketingvideos?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Bearbeitungstools, um Ihre Marketingvideos zu verbessern. Dazu gehören AI-Voiceover-Generierung, automatische Untertitel und eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockmaterial, die umfassende Anpassungen für dynamische Inhalte ermöglicht.

Kann ich mit HeyGens Plattform schnell ein professionelles Gutschein-Promo-Video erstellen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schnell wirkungsvolle Videos zu produzieren, einschließlich eines professionellen Gutschein-Promo-Videos. Mit Zugriff auf anpassbare Vorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor können Sie Ihre Botschaft effizient zusammenstellen und in sozialen Medien verbreiten.

Bietet HeyGen verschiedene Assets und Anpassungsoptionen für meine Videoprojekte?

Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Auswahl an lizenzfreien Assets, einschließlich diverser Stockmaterialien, um Ihre Videoprojekte zu bereichern. Sie haben auch volle Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Werbevideo perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

