Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Werbevideo, ideal für Online-Shopper, das einen zeitlich begrenzten Gutscheincode ankündigt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen mit dynamischem Text und leuchtenden Farben sein, kombiniert mit einem fröhlichen Soundtrack und einer klaren, begeisterten Sprachausgabe, die durch die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird, um sicherzustellen, dass dies ein effektives Gutscheincode-Video zur Maximierung der Konversionen wird.

