Erstellen Sie ansprechende Werbeaktionen mit einem Gutscheincode-Videogenerator
Verwandle deine Gutscheinideen mit Text-zu-Video aus einem Skript und dynamischen Vorlagen sofort in beeindruckende Werbevideos, um den Verkauf anzukurbeln.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Ende-zu-Ende-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen befähigt Unternehmen, mühelos hochwirksame Coupon-Code-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unseren KI-Videoersteller und Online-Videomacher, um überzeugende Werbevideos und Marketingvideos zu generieren, die die Erstellung von ansprechenden Inhalten für soziale Medien vereinfachen und mit verlockenden Promo-Codes zu Konversionen führen.
Schnelle Werbevideoanzeigen.
Quickly create high-performing video advertisements with integrated coupon codes to maximize sales and brand visibility.
Ansprechende Social-Media-Promotionen.
Effortlessly produce captivating social media videos and clips to share exclusive promo codes and offers with your audience.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen das Erstellen von ansprechenden Marketingvideos mit KI vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Marketing- und Werbevideos mit Hilfe fortschrittlicher KI-Videokreator-Technologie zu erstellen. Unser Online-Videomacher vereinfacht den Produktionsprozess und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre kreative Botschaft zu konzentrieren, ohne komplexe Videobearbeitung.
Bietet HeyGen Werkzeuge an, um schnell Gutscheincode-Videos zu erstellen?
Ja, HeyGen ist ein idealer Videoersteller für Gutscheincodes und bietet eine breite Auswahl an Videovorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Sie können ganz einfach individuelle Sprachaufnahmen und Untertitel hinzufügen, um Ihre Sonderangebote hervorzuheben, was Ihre Werbevideos sehr effektiv macht.
Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für die Videoproduktion an?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek an Videovorlagen und KI-Avataren, um Ihre Kreativität zu entfachen. Sie können überzeugende Videos aus einem Skript erstellen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen und jeden Aspekt so anpassen, dass er Ihrer Vision perfekt entspricht.
Kann HeyGen dabei helfen, Social-Media-Videos zu erstellen, die für verschiedene Plattformen maßgeschneidert sind?
Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung vielfältiger Social-Media-Videos. Mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten des Seitenverhältnisses und robusten Markenkontrollen können Sie Ihre Inhalte problemlos für verschiedene Plattformen anpassen, während Sie eine einheitliche Markenidentität beibehalten.