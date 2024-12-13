Erstellen Sie ein fesselndes 30-Sekunden-Countdown-Video für die Produkteinführung, das sich an Tech-Startups und E-Commerce-Marken richtet, um Vorfreude auf eine bevorstehende Veröffentlichung zu wecken. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit dynamischen Grafiken und bewegtem Text, begleitet von einem energetischen, futuristischen Soundtrack. Nutzen Sie die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen, um eine klare, professionelle Ankündigung zu liefern.

