Kostensenkung-Schulungsvideo-Ersteller: Zeit & Geld sparen

Nutzen Sie AI-Avatare für skalierbare, ansprechende E-Learning-Inhalte und senken Sie die Produktionskosten für L&D-Teams erheblich.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo für L&D-Teams, das zeigt, wie die Funktionen des "Kostensenkung-Schulungsvideo-Erstellers" von HeyGen die Content-Produktion optimieren. Der visuelle Stil sollte professionell und informativ sein, mit klaren, modernen Grafiken und einer deutlichen, artikulierten Stimme. Zeigen Sie die Einfachheit der Erstellung komplexer Module mit "Text-zu-Video aus Skript" für einen "AI-Avatar"-Präsentator.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Spezialisten im Bereich Mitarbeiter-Onboarding vor, das veranschaulicht, wie ansprechende, AI-generierte Inhalte die "Wissensspeicherung" für neue Mitarbeiter verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, zugänglich und sehr interaktiv sein, mit lebendigen "Vorlagen & Szenen" und klaren "Untertiteln/Beschriftungen" für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Demonstrationsvideo für Unternehmens-L&D-Teams, das zeigt, wie HeyGen die "skalierbare Videoerstellung" für verschiedene "Unternehmensschulungsvideos" unterstützt. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und unternehmerisch sein, mit dynamischen Szenenübergängen, die verschiedene Anwendungsfälle präsentieren. Betonen Sie die Flexibilität von "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" und die reichhaltigen Ressourcen der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen prägnanten 45-sekündigen Werbespot für globale L&D-Teams, der die Effizienz von HeyGen als "AI-Video-Generator" zur schnellen Erstellung vielfältiger "Schulungsvideos" zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und multikulturell sein, mit verschiedenen "AI-Avataren" in unterschiedlichen Umgebungen. Der Ton sollte professionelle "Voiceover-Generierung" in mehreren Sprachen beinhalten, um globale Reichweite und einfache Anpassung zu vermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kostensenkung-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihre Unternehmensschulungsvideo-Produktion und senken Sie die Kosten erheblich, indem Sie AI-gestützte Videoerstellung für wirkungsvolle E-Learning-Inhalte nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Schulungsinhalte und nutzen Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um sie sofort in ein Videostoryboard zu verwandeln. Dies eliminiert die Notwendigkeit teurer Dreharbeiten und Bearbeitungen und reduziert die Produktionszeit und -kosten erheblich.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Dies beseitigt die Kosten und Komplexität der Anstellung von Schauspielern, Buchung von Studios oder Verwaltung von Kamerateams und macht professionelle Videos zugänglich.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie die visuellen Elemente Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos perfekt mit Ihren Unternehmensrichtlinien übereinstimmen und mühelos Markenbeständigkeit fördern.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Schulungsvideo mit automatisierten Untertiteln/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Wissensspeicherung für alle Lernenden zu verbessern. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte einfach auf verschiedenen Plattformen, um maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für die Bildung

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Anleitungsvideos, um die Zeit und Ressourcen zu reduzieren, die benötigt werden, um komplexe Informationen effektiv in jedem Bereich zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Unternehmensschulungsvideos mit AI?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die Skripte in professionelle Unternehmensschulungsvideos mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Dieser optimierte Prozess eliminiert komplexe Videoproduktion und erleichtert es L&D-Teams, hochwertige E-Learning-Inhalte effizient zu erstellen.

Kann HeyGen Branding-Elemente und visuelle Stile für Schulungsvideos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben. Sie können auch verschiedene Vorlagen, Szenen und Seitenverhältnis-Anpassungsoptionen nutzen, um professionellen, markenkonformen Videoinhalt zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Zugänglichkeit und globale Reichweite von Schulungsvideos zu verbessern?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit mit automatisierten Untertiteln und Beschriftungen, wodurch Ihre Schulungsvideos für diverse Lernende inklusiver werden. Darüber hinaus unterstützen die fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten mehrsprachige Inhalte, was die skalierbare Videoerstellung für ein globales Publikum erleichtert.

Welche Art von AI-Avataren nutzt HeyGen für Schulungs- und E-Learning-Inhalte?

HeyGen verwendet hochrealistische AI-Avatare, die Ihre Schulungs- und E-Learning-Inhalte dynamisch präsentieren können. Diese fortschrittlichen AI-Präsentatoren helfen, die Wissensspeicherung und das Engagement zu verbessern, wodurch komplexe Themen leichter zu verstehen und zu merken sind.

