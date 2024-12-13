Kostensenkungs-Training Video Generator: Erstellen Sie Schulungen schneller

Reduzieren Sie Schulungskosten und befähigen Sie L&D-Teams, E-Learning mit schneller, ansprechender Inhaltserstellung mithilfe leistungsstarker Vorlagen zu skalieren.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video vor, das sich an L&D-Teams und Unternehmensausbilder richtet und HeyGen als eine hochmoderne AI-Videoplattform präsentiert, die Schulungsvideos zur Kostensenkung generiert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein und verschiedene AI-Avatare nutzen, um personalisierte Anweisungen zu demonstrieren, ergänzt durch eine klare, selbstbewusste Stimme. Das Video wird deutlich zeigen, wie einfach Inhalte über Text-zu-Video aus einem Skript generiert werden, und dabei die Effizienz und den modernen Ansatz des Lernens hervorheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Unternehmensausbilder und Unternehmen, die die Produktionskosten für Schulungen erheblich senken möchten. Dieses Video sollte einen informativen, aber ansprechenden visuellen Stil annehmen, vielleicht mit geteilten Bildschirmen, um traditionelle Methoden mit HeyGens optimiertem Prozess zu vergleichen. Eine hochwertige Sprachsynthese wird die Vorteile der Verwendung von vorgefertigten Vorlagen und Szenen erläutern und zeigen, wie schnell polierte Schulungsmaterialien ohne teure Studioeinrichtungen erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Video für Unternehmen mit dynamischen Compliance-Anforderungen und großen Unternehmen, das zeigt, wie ein AI-Videogenerator einfache Aktualisierungen für Unternehmensschulungsmodule ermöglicht. Die visuelle Ästhetik sollte effizient und zugänglich sein, mit Text auf dem Bildschirm und automatischen Untertiteln, um Klarheit und Compliance zu betonen. Der Ton sollte professionell und leicht verständlich sein und veranschaulichen, wie schnell die Botschaft eines AI-Avatars geändert und neu generiert werden kann, um neue Richtlinien widerzuspiegeln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video, das sich an E-Learning-Inhaltsersteller und Instruktionsdesigner richtet und sich auf die Vielseitigkeit bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos konzentriert. Das visuelle Design sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein und Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um Inhalte zu bereichern. Der Ton sollte hell und ermutigend sein und detailliert beschreiben, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Exporte eine nahtlose Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen ermöglicht, um maximale Reichweite und Wirkung für ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Kostensenkungs-Training Video Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient hochwertige Schulungsvideos, die Produktionskosten senken, Inhaltsaktualisierungen optimieren und die Mitarbeiterbindung steigern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Inhalte aus einem Skript
Verwandeln Sie Ihr Schulungsskript sofort in ein dynamisches Video mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript-Funktion, was im Vergleich zur traditionellen Produktion erheblich Zeit und Ressourcen spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Material zu präsentieren, und vermeiden Sie so die Notwendigkeit teurer Schauspieler, Filmcrews und Studiozeit, während Sie eine professionelle Bildschirmpräsenz beibehalten.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Branding und einfachen Aktualisierungen
Wenden Sie die Markensteuerungen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, für ein konsistentes Erscheinungsbild. Aktualisieren Sie Inhalte jederzeit einfach, um Kosten im Zusammenhang mit Neudrehs für Compliance- oder Richtlinienänderungen zu reduzieren.
4
Step 4
Veröffentlichen und skalieren Sie Ihre Schulung
Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsvideos mühelos in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen für eine breite Verteilung. Dies ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Skalierung Ihrer Unternehmensschulungsprogramme.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung

.

Entmystifizieren Sie komplexe Themen wie Compliance oder technische Verfahren mit klaren, AI-generierten Schulungsvideos und verbessern Sie das Verständnis in allen Unternehmensschulungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Schulungsvideos zu erstellen, indem Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachsynthese transformiert wird. Diese AI-Videoplattform ermöglicht es Benutzern, schnell und effizient ansprechende AI-Präsentatoren zu produzieren, was es zu einem Kostensenkungs-Training Video Generator macht.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Aktualisierung und Lokalisierung von Schulungsinhalten?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie einfache Aktualisierungen für bestehende Schulungsvideos und nahtlose Lokalisierung durch AI-Dubbing und 1-Klick-Übersetzungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte aktuell und über einen mehrsprachigen Videoplayer zugänglich sind, was ihre globale Reichweite für Unternehmensschulungen erhöht.

Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, ihre Unternehmensschulungsvideo-Produktion zu optimieren?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarke AI-Videoplattform, die die Zeit und den Aufwand für die Produktion von Unternehmensschulungsvideos erheblich reduziert. L&D-Teams können seinen einfachen Editor und umfangreiche Vorlagen für eine schnelle Erstellung nutzen und so ihren Arbeitsablauf für erhebliche Einsparungen bei den Produktionskosten optimieren.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Markenbildung und visuelle Konsistenz für AI-generierte Inhalte?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfassende Markensteuerungen, die es Benutzern erlauben, benutzerdefinierte Logos und Markenfarben direkt in ihre AI-generierten Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet visuelle Konsistenz über alle Inhalte hinweg, indem Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek genutzt werden, was für die Mitarbeiterschulung entscheidend ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo