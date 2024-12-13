Kostensenkungs-Training Video Generator: Erstellen Sie Schulungen schneller
Reduzieren Sie Schulungskosten und befähigen Sie L&D-Teams, E-Learning mit schneller, ansprechender Inhaltserstellung mithilfe leistungsstarker Vorlagen zu skalieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Unternehmensausbilder und Unternehmen, die die Produktionskosten für Schulungen erheblich senken möchten. Dieses Video sollte einen informativen, aber ansprechenden visuellen Stil annehmen, vielleicht mit geteilten Bildschirmen, um traditionelle Methoden mit HeyGens optimiertem Prozess zu vergleichen. Eine hochwertige Sprachsynthese wird die Vorteile der Verwendung von vorgefertigten Vorlagen und Szenen erläutern und zeigen, wie schnell polierte Schulungsmaterialien ohne teure Studioeinrichtungen erstellt werden können.
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Video für Unternehmen mit dynamischen Compliance-Anforderungen und großen Unternehmen, das zeigt, wie ein AI-Videogenerator einfache Aktualisierungen für Unternehmensschulungsmodule ermöglicht. Die visuelle Ästhetik sollte effizient und zugänglich sein, mit Text auf dem Bildschirm und automatischen Untertiteln, um Klarheit und Compliance zu betonen. Der Ton sollte professionell und leicht verständlich sein und veranschaulichen, wie schnell die Botschaft eines AI-Avatars geändert und neu generiert werden kann, um neue Richtlinien widerzuspiegeln.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video, das sich an E-Learning-Inhaltsersteller und Instruktionsdesigner richtet und sich auf die Vielseitigkeit bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos konzentriert. Das visuelle Design sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein und Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um Inhalte zu bereichern. Der Ton sollte hell und ermutigend sein und detailliert beschreiben, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Exporte eine nahtlose Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen ermöglicht, um maximale Reichweite und Wirkung für ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Generieren Sie effizient zahlreiche Schulungskurse und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum, während Sie die Produktionskosten für L&D-Teams minimieren.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote mit AI.
Verbessern Sie die Teilnahme und das Wissen der Teilnehmer mit dynamischen, AI-gestützten Schulungsvideos und maximieren Sie die Lernwirkung kosteneffektiv.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Schulungsvideos zu erstellen, indem Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachsynthese transformiert wird. Diese AI-Videoplattform ermöglicht es Benutzern, schnell und effizient ansprechende AI-Präsentatoren zu produzieren, was es zu einem Kostensenkungs-Training Video Generator macht.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Aktualisierung und Lokalisierung von Schulungsinhalten?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie einfache Aktualisierungen für bestehende Schulungsvideos und nahtlose Lokalisierung durch AI-Dubbing und 1-Klick-Übersetzungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte aktuell und über einen mehrsprachigen Videoplayer zugänglich sind, was ihre globale Reichweite für Unternehmensschulungen erhöht.
Kann HeyGen L&D-Teams dabei helfen, ihre Unternehmensschulungsvideo-Produktion zu optimieren?
Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarke AI-Videoplattform, die die Zeit und den Aufwand für die Produktion von Unternehmensschulungsvideos erheblich reduziert. L&D-Teams können seinen einfachen Editor und umfangreiche Vorlagen für eine schnelle Erstellung nutzen und so ihren Arbeitsablauf für erhebliche Einsparungen bei den Produktionskosten optimieren.
Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Markenbildung und visuelle Konsistenz für AI-generierte Inhalte?
Absolut. HeyGen ermöglicht umfassende Markensteuerungen, die es Benutzern erlauben, benutzerdefinierte Logos und Markenfarben direkt in ihre AI-generierten Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet visuelle Konsistenz über alle Inhalte hinweg, indem Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek genutzt werden, was für die Mitarbeiterschulung entscheidend ist.