Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles Video, das sich an potenzielle Kunden und Stakeholder richtet und eine neue Produktfunktion demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, modern und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um die "Produktdemos" effektiv zu präsentieren und ein hochwertiges, poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten, das Ihr Unternehmen als führenden "Corporate Video Maker" positioniert.

