Corporate Video Maker: Erstellen Sie professionelle Videos mit Leichtigkeit

Produzieren Sie mühelos hochwertige professionelle Videos mit AI-Avataren, um die Präsenz Ihrer Marke zu stärken und Ihr Publikum effektiv zu begeistern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles Video, das sich an potenzielle Kunden und Stakeholder richtet und eine neue Produktfunktion demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, modern und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um die "Produktdemos" effektiv zu präsentieren und ein hochwertiges, poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten, das Ihr Unternehmen als führenden "Corporate Video Maker" positioniert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensvideo für potenzielle Mitarbeiter und Partner, das die lebendige Kultur und Mission Ihres Unternehmens zeigt. Die Ästhetik sollte inspirierend und authentisch sein, mit vielfältigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch aufmunternde Musik und Untertitel für breite Zugänglichkeit. Dieses "Unternehmensvideo" wird als überzeugendes "Videomarketing" dienen und die Werte Ihrer Marke auf professionelle, aber zugängliche Weise vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für interne Mitarbeiter oder neue Nutzer, das einen Schritt-für-Schritt-Geschäftsprozess veranschaulicht. Das Video muss instruktiv und unkompliziert sein, mit klaren Textanimationen auf dem Bildschirm und einem professionellen Voiceover, alles erstellt mit HeyGens flexiblen Vorlagen & Szenen und generiert aus einem Text-zu-Video-Skriptansatz. Dieses schnelle "Schulungsvideo" wird komplexe Informationen vereinfachen und die Nutzer effizient befähigen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Update für soziale Medienplattformen, das sich an die breite Öffentlichkeit und Follower richtet. Der visuelle Stil sollte auffällig sein, mit fetten Textanimationen und mitreißender Hintergrundmusik, optimiert für Kurzform-Inhalte. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um verschiedene Plattformen zu bedienen, und verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um wirkungsvolle Botschaften zu erstellen, die sofortige Aufmerksamkeit erregen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Corporate Video Maker funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Unternehmensvideoproduktion mit unserer intuitiven Plattform. Erstellen Sie mühelos überzeugende Geschäftsvideos, von professionellen Produktdemos bis hin zu ansprechenden Schulungsinhalten.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Bibliothek von Vorlagen & Szenen wählen, die einen strukturierten und professionellen Ausgangspunkt für Ihr Unternehmensvideo bieten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Ihre Medien hinzu
Geben Sie Ihre Inhalte ein, indem Sie Ihr Skript direkt in unsere Plattform einfügen und die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion nutzen, um AI-gesteuerte Visuals und Stimmen zu generieren.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Verbesserungen an
Passen Sie Ihre professionellen Videos mit präzisen Branding-Kontrollen an, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Schriftarten für eine konsistente und wirkungsvolle Präsentation zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um eine hochwertige Videodatei zu erzeugen, die für nahtloses Teilen über soziale Medienplattformen und andere Vertriebskanäle optimiert ist.

Heben Sie den Kundenerfolg hervor

Produzieren Sie überzeugende Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten mit AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr Unternehmen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Unternehmensvideos?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Videos mühelos zu erstellen, indem es einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und fortschrittliche AI-Funktionen bietet. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Prozess der Erstellung von Unternehmensvideos und sorgt für hochwertige Videoausgaben ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen, um meine Videomarketing-Inhalte zu verbessern?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Werkzeuge, um Ihr Videomarketing zu verbessern. Nutzer können eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, dynamische Textanimationen einfügen und professionelle Hintergrundmusik hinzufügen, alles darauf ausgelegt, Ihre professionellen Videos hervorzuheben.

Kann HeyGen mir helfen, vielfältige Videoinhalte für verschiedene soziale Medienplattformen zu produzieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, vielseitige Videomarketing-Strategien über alle großen sozialen Medienplattformen hinweg zu unterstützen. Mit Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und einem Fokus auf hochwertige Videos können Sie Ihre professionellen Videos effizient für jeden Kanal anpassen.

Ist HeyGen geeignet, um effektive Produktdemos oder Schulungsvideos zu produzieren?

Ja, HeyGen ist ein idealer Business Video Maker für die Erstellung wirkungsvoller Produktdemos und ansprechender Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln und dabei erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen.

