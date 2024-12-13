Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo, um eine neue Produktfunktion potenziellen Kunden vorzustellen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Textanimationen und einem mitreißenden, professionellen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell einen ersten Entwurf aus Ihrem vorbereiteten Skript zu erstellen und eine polierte Botschaft für Ihr Unternehmensvideo zu gewährleisten.

Video Generieren