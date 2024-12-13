Generator für Unternehmenswerte-Videos zur Förderung der Unternehmenskultur
Erstellen Sie ansprechende Videos zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter und zur Stärkung der Unternehmenskultur mit AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Bewerber und Kunden richtet und unsere starken Unternehmenswerte sowie das, was uns zu einem einzigartigen Arbeitsplatz macht, präsentiert. Der visuelle Ansatz sollte modern und energiegeladen sein, mit fesselnden Videos unseres Teams in Aktion und mitreißender Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um unsere Kernbotschaften effizient in überzeugende Erzählungen zu verwandeln und unser Engagement für ein inklusives und innovatives Umfeld hervorzuheben.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für aktuelle Mitarbeiter, das eine kurze Auffrischung unseres Engagements für einen bestimmten Unternehmenswert bietet. Die visuelle Ästhetik sollte klar und prägnant sein, reichhaltige Grafiken und einfache Animationen nutzen, um komplexe Ideen klar zu vermitteln, unterstützt von einer freundlichen und autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um das Video mit einem professionellen und konsistenten Ton zu erzählen, sodass die Informationen leicht verdaulich und einprägsam sind.
Erstellen Sie ein 20-sekündiges internes Kommunikationsvideo für eine bestimmte Abteilung, das deren Beiträge anerkennt und verstärkt, wie ihre Arbeit unsere Kernwerte verkörpert. Der visuelle und akustische Stil sollte positiv und aufbauend sein und eine personalisierte Botschaft schaffen, die direkt beim Team ankommt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um das Video schnell zu personalisieren und für verschiedene Teams wiederzuverwenden, indem Sie anpassbare Skripte integrieren, um spezifische Erfolge hervorzuheben und gleichzeitig eine konsistente Markenidentität zu wahren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Training zu Unternehmenswerten.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensquote im Training zu Unternehmenswerten zu steigern und sicherzustellen, dass Mitarbeiter die Unternehmensprinzipien vollständig verstehen und verkörpern.
Inspirierende Unternehmenskultur fördern.
Erstellen Sie motivierende Videos, die Mitarbeiter inspirieren und erheben, indem sie die Kernwerte effektiv kommunizieren und eine positive, einheitliche Unternehmenskultur fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Videos zu Unternehmenswerten?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und ansprechende Videos zu Unternehmenswerten mühelos mit einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und einem intuitiven AI-Videogenerator zu erstellen. Sie können diese Vorlagen schnell anpassen, um Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerzuspiegeln.
Kann ich meine Markenidentität in Videos zur Unternehmenskultur mit HeyGens AI-Avataren integrieren?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Markenidentität nahtlos zu integrieren, indem Sie AI-Avatare, Skripte und visuelle Elemente anpassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos zur Unternehmenskultur wirklich mit Ihrer Botschaft und Ihren Markenrichtlinien übereinstimmen.
Welche Werkzeuge bietet HeyGen für authentisches Storytelling in der Unternehmensvideoproduktion?
HeyGen bietet anpassbare Skripte und einen fortschrittlichen AI-Voice-Generator, um authentisches Storytelling zu erleichtern. Unsere Plattform stellt sicher, dass Sie Ihre Unternehmenswerte mit einem positiven und inspirierenden Ton vermitteln und so wirkungsvolle Inhalte schaffen können.
Welche Arten von Unternehmensvideos können mit HeyGens AI-Videomacher erstellt werden?
Neben Unternehmenswerten ist HeyGens AI-Videomacher vielseitig für verschiedene Unternehmensvideobedürfnisse einsetzbar, einschließlich Rekrutierungsvideos, Mitarbeitereinarbeitung und Erklärvideos. Nutzen Sie unsere Plattform, um professionelle Videoinhalte für all Ihre Geschäftskommunikation zu erstellen.