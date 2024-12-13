Der ultimative Generator für Unternehmens-Update-Videos

Optimieren Sie Ihren Videoerstellungsprozess, indem Sie Skripte in ausgefeilte Unternehmens-Updates mit Text-zu-Video aus Skripten verwandeln.

Stellen Sie sich ein 90-sekündiges technisches Update-Video für interne Entwicklungs- und Betriebsteams vor, das unsere neue CI/CD-Pipeline klar erklärt. Es sollte einen modernen, professionellen visuellen Stil mit animierten Flussdiagrammen und Code-Snippets aufweisen, ergänzt durch eine präzise, lehrreiche Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Video-Maker, insbesondere seine Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Genauigkeit zu gewährleisten, und seine AI-Avatare für eine ansprechende Präsentation.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges prägnantes Unternehmens-Update-Video, das sich an Führungskräfte und technische Leiter richtet und unsere vierteljährliche Infrastrukturleistung sowie den bevorstehenden Fahrplan detailliert darstellt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und datenorientiert sein, mit professionellen Diagrammen und Grafiken sowie einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um die Markenbeständigkeit zu wahren und mit automatisch generierten Untertiteln/Beschriftungen eine breite Zugänglichkeit sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Für neue technische Mitarbeiter entwerfen Sie ein 60-sekündiges Lehrvideo, das unseren internen Code-Review-Prozess effektiv einführt. Dieses Video erfordert ein sauberes, informatives visuelles Design, das relevantes Stockmaterial von Programmierumgebungen und vereinfachte Bildschirmdemonstrationen einbezieht. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für reichhaltige visuelle Inhalte und seine leistungsstarke Sprachgenerierungsfunktion für klare, präzise Audioerzählungen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter und potenzielle externe Partner, um einen bedeutenden technischen Projektmeilenstein zu feiern, wie z.B. ein erfolgreiches System-Upgrade oder einen Produktlaunch. Das Video sollte einen optimistischen und professionellen visuellen Stil besitzen, mit dynamischen Übergängen und feierlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um schnell Markenbeständigkeit zu etablieren und durch die Verwendung der Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Unternehmens-Update-Videos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation mit professionellen, AI-gestützten Unternehmens-Update-Videos in nur wenigen Klicks. Erstellen Sie ansprechende Inhalte effizient.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Unternehmens-Update-Skript in die Plattform einfügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in ein Video um und macht den Erstellungsprozess nahtlos mit Text-zu-Video aus Skripten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Update zu präsentieren. Passen Sie Szenen mit Hintergründen und Medien aus unserer Bibliothek an, um Ihre Botschaft zu unterstreichen und das Engagement zu erhöhen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie das Logo, die Markenfarben und die Musik Ihres Unternehmens, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmens-Update-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, indem Sie robuste Branding-Kontrollen nutzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Video, generieren Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Unternehmens-Update zur sofortigen Verteilung über Ihre internen Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Führungsbotschaften übermitteln

.

Kommunizieren Sie effektiv inspirierende Führungsbotschaften und fördern Sie eine positive Unternehmenskultur durch ansprechende, AI-generierte Unternehmens-Update-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmens-Update-Videos mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Maker, der Text-zu-Video aus Skripten umwandelt und mühelos professionelle Unternehmens-Update-Videos generiert. Seine AI-Avatare und die ausgefeilte Sprachgenerierungsfunktion vereinfachen den gesamten Videoerstellungsprozess, sodass komplexe Produktionen einfach und schnell werden.

Welche Branding-Kontrollen stehen mir bei der Videoerstellung in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit dem Logo, den Farben und anderen visuellen Elementen Ihres Unternehmens anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Marketingvideos und internen Kommunikationen perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen automatisch Untertitel für meine AI-gestützten Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet automatische Untertitelgenerierung, die die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Ihre AI-gestützten Videos verbessert. Diese Untertitel sind nahtlos integriert und können in Ihre endgültigen Exportoptionen aufgenommen werden.

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation mit Videos verbessern?

HeyGen dient als effizienter Generator für Unternehmens-Update-Videos und ermöglicht die schnelle Erstellung von ansprechenden Inhalten für die interne Kommunikation. Mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren hilft es, Botschaften klar und konsistent an Ihr Team zu übermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo