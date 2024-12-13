Der Einsatz von AI-Video-Tools wie HeyGen für die Mitarbeiterentwicklung bietet erhebliche Vorteile, darunter erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Videoproduktion. Durch die Nutzung von AI-generierten menschlichen Avataren und intelligenten Videoskripten können Organisationen schnell dynamische und ansprechende Schulungsvideos erstellen, die bessere Lernergebnisse fördern und digitale Transformationsinitiativen unterstützen. Dies befähigt Unternehmen, ihre Belegschaft mit effektiven, skalierbaren Lerninhalten auf dem neuesten Stand und engagiert zu halten.