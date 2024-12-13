Vorlagen für Unternehmensschulungsvideos: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte
Vereinfachen Sie Ihren Videoproduktionsprozess und liefern Sie wirkungsvolle Lerninhalte mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Verkaufstraining-Modul für Ihr Verkaufsteam, das eine neue Produktlinie mit überzeugenden visuellen Effekten und dynamischen Übergängen vorstellt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um einen professionellen Look zu schaffen, und integrieren Sie hochwertige Stockmedien aus der Mediathek/Stock-Unterstützung, um Produktmerkmale effektiv zu präsentieren, begleitet von einer enthusiastischen und klaren Erzählung. Diese Vorlage für ein Unternehmensschulungsvideo wird das Vertrauen des Teams stärken.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Microlearning-Video, das eine neue Softwarefunktion für Mitarbeiter erklärt und sich auf eine schnelle, umsetzbare 'How-to'-Anleitung konzentriert. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit animierten Textüberlagerungen und prominenten Untertiteln, um das Verständnis zu erleichtern. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre detaillierten Anweisungen schnell in ansprechende Bildschirm-Erklärungen umzuwandeln und so maximale Informationsspeicherung zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, das aktualisierte Unternehmensrichtlinien behandelt und für alle Mitarbeiter konzipiert ist. Dieses Video sollte einen professionellen Ton haben und einen klaren visuellen Stil aufweisen, möglicherweise mit Bildschirmaufnahmen oder einfachen Animationen, um die Änderungen der Richtlinien zu veranschaulichen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung und die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass es auf verschiedenen Plattformen perfekt aussieht und ein wirkungsvolles Schulungsvideo darstellt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Mitarbeiterschulung.
Erhöhen Sie das Engagement der Lernenden und die Informationsspeicherung in Unternehmensschulungsvideos erheblich durch AI-generierte Inhalte.
Skalieren Sie die Erstellung von Schulungskursen.
Entwickeln Sie schnell eine breitere Palette von Schulungsvideos und -kursen und erweitern Sie Ihre Reichweite auf eine globale Mitarbeiterbasis.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Unternehmensschulungsvideos vereinfachen?
HeyGen revolutioniert die Produktion von Unternehmensschulungsvideos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Video-Tools und einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Schulungsvideo-Vorlagen. Sie können Text einfach in ansprechende Videoinhalte umwandeln, komplett mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers, was die Produktionszeit und den Aufwand für alle Ihre Mitarbeiterschulungsbedürfnisse erheblich reduziert. Dies rationalisiert den Prozess und ermöglicht die effiziente Entwicklung hochwertiger Lernressourcen.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulungsvideos perfekt mit Ihrer Marke und Ihren Lernzielen übereinstimmen. Sie können AI-Avatare personalisieren, eine umfangreiche Mediathek nutzen, Branding-Elemente wie Logos und Farben steuern und Voiceovers in mehreren Sprachen einfach generieren. Diese Flexibilität ermöglicht die Erstellung einzigartiger Onboarding-Videos, How-to-Videos und Verkaufsschulungsinhalte, die auf spezifische organisatorische Anforderungen zugeschnitten sind.
Kann HeyGen für verschiedene Arten von Mitarbeiter-Lernressourcen verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiges AI-Video-Tool, das eine breite Palette von Mitarbeiter-Lernressourcen unterstützt, von Microlearning-Videos bis hin zu umfassenden Tutorial-Videos. Egal, ob Sie Inhalte für neue Mitarbeiter erstellen, szenariobasiertes Training entwickeln oder komplexe technische Begriffe erklären, HeyGens flexible Plattform sorgt für hohe Informationsspeicherung. Dies befähigt Unternehmen, vielfältige und effektive Online-Kurse und Mitarbeiter-Weiterbildungsprogramme zu erstellen.
Warum sollten Organisationen AI-Video-Tools für die Mitarbeiterentwicklung nutzen?
Der Einsatz von AI-Video-Tools wie HeyGen für die Mitarbeiterentwicklung bietet erhebliche Vorteile, darunter erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Videoproduktion. Durch die Nutzung von AI-generierten menschlichen Avataren und intelligenten Videoskripten können Organisationen schnell dynamische und ansprechende Schulungsvideos erstellen, die bessere Lernergebnisse fördern und digitale Transformationsinitiativen unterstützen. Dies befähigt Unternehmen, ihre Belegschaft mit effektiven, skalierbaren Lerninhalten auf dem neuesten Stand und engagiert zu halten.