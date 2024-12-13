Unternehmensschulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte
Vereinfachen Sie Ihre Produktion mit einsatzbereiten Vorlagen und Szenen, um die Erstellung von Schulungsvideos mühelos zu gestalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das das neueste Software-Update demonstriert und sich auf die wichtigsten neuen Funktionen zur Verbesserung des Workflows konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, unter Verwendung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um ein konsistentes und ansprechendes Erlebnis zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Compliance-Schulungsmodul für alle Mitarbeiter, das wichtige Datenschutzbestimmungen erklärt. Dieses Video erfordert einen formellen, aber zugänglichen visuellen Stil mit animierten Szenen zur Veranschaulichung komplexer Konzepte und muss HeyGens präzise Untertitel/Captions für universelle Zugänglichkeit enthalten.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Produktwissensvideo für das Verkaufsteam, das die einzigartigen Verkaufsargumente eines neuen Serviceangebots hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit beeindruckenden visuellen Effekten, präsentiert von einem AI-Avatar, um Informationen effizient und einprägsam mit HeyGens AI-Avataren-Funktion zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei Schulungen mit AI.
Erhöhen Sie das Engagement und die Wissensspeicherung bei Mitarbeiterschulungsvideos mit AI.
Skalieren Sie das Unternehmenslernen global.
Entwickeln und implementieren Sie effizient mehr Schulungskurse, um eine breitere Belegschaft an verschiedenen Standorten zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensschulungsvideos?
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Schulungsvideos durch die Nutzung einer generativen AI-Plattform mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Schulungsinhalte für Mitarbeiter effizient und konsistent zu produzieren und die Videodokumentation zu optimieren.
Kann HeyGen Mitarbeiterschulungsvideos mit ansprechenden Elementen bereichern?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Werkzeuge zur Erstellung ansprechender Schulungsvideos, einschließlich AI-generierter Sprachaufnahmen, anpassbarer Vorlagen und automatischer Untertitel. Diese Funktionen helfen Ihnen, wirkungsvolle Anleitungen und Bildungsressourcen zu liefern, die bei Ihrem Personal Anklang finden.
Welche generativen AI-Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGens generative AI-Plattform ermöglicht es Nutzern, Skripte in Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Szenen zu verwandeln. Diese fortschrittliche AI-Technologie beschleunigt den Prozess der Erstellung professioneller Schulungsvideos und Videodokumentationen erheblich, von der Konzeption bis zur Fertigstellung.
Wie kann ich Schulungsvideos mit HeyGen für meine Marke anpassen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo und spezifische Markenfarben zu Vorlagen hinzuzufügen. Der intuitive Editor und die Medienbibliothek sorgen dafür, dass Ihre Erfahrung mit dem Unternehmensschulungsvideo-Ersteller maßgeschneidert ist, was zu professionellen und konsistenten Videodokumentationen führt, die mit Ihrer Marke übereinstimmen.