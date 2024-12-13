HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo und spezifische Markenfarben zu Vorlagen hinzuzufügen. Der intuitive Editor und die Medienbibliothek sorgen dafür, dass Ihre Erfahrung mit dem Unternehmensschulungsvideo-Ersteller maßgeschneidert ist, was zu professionellen und konsistenten Videodokumentationen führt, die mit Ihrer Marke übereinstimmen.