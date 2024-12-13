Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an HR-Manager und L&D-Spezialisten richtet, visuell sauber und professionell animiert mit einer inspirierenden, autoritativen Stimme. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie mühelos sie hochwirksame "unternehmensspezifische Schulungsmodule" entwerfen können. Es muss demonstrieren, wie die "AI-Kurs-Ersteller"-Funktionen von HeyGen, die "Text-zu-Video aus Skript" und diverse "AI-Avatare" nutzen, rohe Informationen in polierte, ansprechende Inhalte verwandeln und ihren Schulungsentwicklungsprozess revolutionieren können.

Video Generieren