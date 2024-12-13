Corporate Team Video Maker: Schnelle, KI-gestützte Videoproduktion

Ermöglichen Sie Ihrem Team, hochwertige Geschäftsvideos schnell zu erstellen, indem Sie KI-Avatare nutzen, die Ihre Botschaften zum Leben erwecken.

Stellen Sie sich ein lebendiges 60-Sekunden-Willkommensvideo für neue Mitarbeiter vor, das sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten Teammitglieder einführt. Dieses Video sollte einen aufmunternden, freundlichen und professionellen visuellen Stil haben, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsmöglichkeiten erstellt wurde. Das Ziel ist es, Neulinge von ihrem ersten Tag an als Teil des Unternehmens zu fühlen und die interne Kommunikation zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Marketingvideo für potenzielle Kunden, das einen neuen Geschäftsdienst vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, modern und ansprechend sein, mit klaren Grafiken und einem selbstbewussten, überzeugenden Ton. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionelle Präsentation zusammenzustellen, die die Vorteile des Produkts hervorhebt und Ihre Marke als führenden Anbieter von Geschäftsvideos etabliert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein spannendes 45-Sekunden-Video für soziale Medien, um eine bevorstehende Branchenveranstaltung anzukündigen, das sich an ein breites Publikum von Social-Media-Followern richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit lebendigen Farben und mitreißender Hintergrundmusik sein, während ein ansprechender AI-Avatar die wichtigsten Informationen liefert. Dieser kreative Ansatz hilft Nutzern, Videos zu erstellen, die auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auffallen und Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein klares und prägnantes 90-Sekunden-Schulungsvideo für interne Teammitglieder, das eine neue Softwarefunktion erklärt. Das Video sollte einen professionellen und lehrreichen visuellen Stil annehmen, der Schritt-für-Schritt-Prozesse zeigt, mit einem prägnanten, informativen Voiceover, das direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde. Dies demonstriert, wie ein AI-Video-Generator die Erstellung effektiver Schulungsinhalte vereinfachen kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Corporate Team Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmenskommunikation und Inhaltserstellung mit einem KI-gestützten Videoersteller, der auf Effizienz, Zusammenarbeit und professionelle Ergebnisse ausgelegt ist.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um Ihr Videoprojekt zu starten und einen polierten Ausgangspunkt für jede Unternehmenskommunikation zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Inhalte hinzu
Erhöhen Sie Ihre Botschaft, indem Sie realistische KI-Avatare einfügen, die Ihr Skript erzählen können. Füllen Sie Ihre Szenen einfach mit Stockmaterial oder Ihren eigenen Medien über eine benutzerfreundliche Oberfläche.
3
Step 3
Wenden Sie Markenkonsistenz an
Behalten Sie eine konsistente Markenidentität in all Ihren Projekten des Corporate Team Video Makers bei, indem Sie Ihre individuellen Logos, Farben und Schriftarten mit umfassenden Branding-Kontrollen anwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Teamzusammenarbeitsfunktionen für nahtlose Überprüfung und Feedback nutzen. Nach der Genehmigung exportieren Sie Ihre fertigen Inhalte in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg hervor

Entwickeln Sie überzeugende Video-Testimonials und Fallstudien, um die Kundenzufriedenheit zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos schnell und effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos mit fortschrittlicher KI-Technologie zu erstellen. Die intuitive Plattform erlaubt es Ihnen, Skripte in dynamische Videos mit KI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen zu verwandeln, was es zu einem leistungsstarken KI-Video-Generator für diverse Inhaltsbedürfnisse macht.

Was macht HeyGen zur idealen Videoplattform für Unternehmenskommunikation?

HeyGen dient als umfassende Videoplattform für Unternehmen, die es Teams ermöglicht, hochwertige interne Kommunikations-, Marketing- und Schulungsvideos zu produzieren. Mit Funktionen wie Teamzusammenarbeit und Branding-Kontrollen vereinfacht es die Videoproduktion für verschiedene geschäftliche Anwendungen.

Kann HeyGen KI-Avatare und individuelles Branding in meine Videos integrieren?

Absolut, HeyGen ist ein führender KI-Video-Generator, der eine nahtlose Integration von lebensechten KI-Avataren ermöglicht, um Ihre Inhalte zu erzählen. Darüber hinaus können Sie die Markenkonsistenz beibehalten, indem Sie individuelle Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, auf alle Ihre mit unseren Videobearbeitungstools erstellten Videos anwenden.

Unterstützt HeyGen verschiedene Arten von Videos wie Marketing- und Social-Media-Inhalte?

Ja, HeyGen ist als vielseitiger Geschäftsvideoersteller konzipiert, der eine breite Palette von Inhaltstypen unterstützt, einschließlich Marketingvideos und Social-Media-Videos. Der Drag-and-Drop-Editor und die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses erleichtern die Erstellung von Videos, die für verschiedene Plattformen und Zwecke optimiert sind.

