Stellen Sie sich ein lebendiges 60-Sekunden-Willkommensvideo für neue Mitarbeiter vor, das sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten Teammitglieder einführt. Dieses Video sollte einen aufmunternden, freundlichen und professionellen visuellen Stil haben, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsmöglichkeiten erstellt wurde. Das Ziel ist es, Neulinge von ihrem ersten Tag an als Teil des Unternehmens zu fühlen und die interne Kommunikation zu verbessern.

Video Generieren