Unternehmensrichtlinien-Video-Generator für optimiertes Training

Vereinfachen Sie die Compliance und beschleunigen Sie Mitarbeiterschulungen, indem Sie KI-Avatare nutzen, um Ihre Richtlinien in wenigen Minuten zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie einen 90-sekündigen Erklärvideo-Generator für Unternehmensrichtlinien für alle Mitarbeiter, insbesondere neue Mitarbeiter, der die neuen Richtlinien für Remote-Arbeit erläutert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit einer freundlichen, klaren Stimme. Dieses Video wird kritische Updates effektiv kommunizieren, indem es HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um Richtliniendokumente in ansprechende, leicht verständliche Inhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine 2-minütige Demonstration eines KI-Video-Generators vor, die auf Abteilungsleiter und Compliance-Beauftragte zugeschnitten ist und das neue Datenschutzprotokoll vorstellt. Dieses Video würde einen autoritativen, aber ansprechenden visuellen und audiovisuellen Stil aufweisen, subtile Animationen und einen ernsten, informativen Ton integrieren. Es hebt die Effizienz der Nutzung von HeyGens KI-Avataren hervor, um komplexe Compliance-Informationen konsistent und zuverlässig zu präsentieren, ohne physische Präsentatoren zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1-minütiges Ankündigungsvideo für Richtlinienänderungen für das mittlere Management, das sich auf eine bevorstehende Änderung der Mitarbeiterleistungen konzentriert. Das Video sollte einen prägnanten, business-casual visuellen Stil annehmen, unterstützt von einer selbstbewussten und artikulierten Stimme. Diese Kommunikation wird die Einfachheit der Aktualisierung interner Richtlinien mit HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung demonstrieren und Klarheit und Konsistenz in allen Ankündigungen gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für globale technische Support-Teams, das einen neuen Software-Fehlerbehebungsprozess detailliert beschreibt. Visuell sollte es eine moderne, infografikartige Präsentation mit klaren Hilfsmitteln verwenden, ergänzt durch eine neutrale, instruktive Stimme, die Zugänglichkeit betont. Dieser Inhalt ist ein Beispiel für die einfache Erstellung automatisierter Inhalte, indem HeyGens Untertitel/Captions genutzt werden, um universelles Verständnis über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensrichtlinien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien mühelos in klare, ansprechende und konsistente Videobotschaften für Ihre Mitarbeiter mit unserem KI-Video-Generator.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Unternehmensrichtlinien-Video-Projekt, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen & Szenen wählen, die für klare Unternehmenskommunikation entwickelt wurden.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Richtlinientext ein und generieren Sie sofort ein Video mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Inhaltserstellung für Mitarbeiterschulungen zu optimieren.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Richtlinienvideo mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben) und wählen Sie aus verschiedenen KI-Avataren, um Ihre Botschaft professionell zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie Größenanpassung & Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten, und gewährleisten Sie eine mühelose Verteilung wichtiger Unternehmensrichtlinien-Updates.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klarheit bei komplexen Unternehmensrichtlinien

.

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien in leicht verständliche animierte Erklärvideos, reduzieren Sie Verwirrung und fördern Sie eine bessere Einhaltung unter den Mitarbeitern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI für die Videogenerierung?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der Textskripte in ansprechende Videos verwandelt. Es nutzt realistische KI-Avatare, kombiniert mit ausgefeilter Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und natürlicher Voiceover-Generierung, um professionellen Inhalt effizient zu erstellen.

Kann HeyGen Unternehmensschulungs- und Richtlinienvideos produzieren?

Absolut, HeyGen dient als effektiver Unternehmensrichtlinien-Video-Generator, ideal für die Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos und Unternehmenskommunikation. Sie können mit seinen intuitiven Tools und anpassbaren Vorlagen & Szenen einfach ansprechende Mitarbeiterschulungen oder Compliance-Schulungsinhalte entwickeln.

Welche Branding-Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Unternehmenslogos, spezifische Farbpaletten und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren, um Markenkonsistenz über alle erstellten Videos hinweg zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos und Unternehmenskommunikation perfekt mit Ihrer etablierten Markenidentität übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen für technische Inhalte?

Ja, HeyGen glänzt in der Bereitstellung von KI-gestützten Videolösungen durch fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, ideal für technische Inhalte. Es umfasst Funktionen wie automatische Voiceover-Generierung, Untertitel/Captions und mehrsprachige Unterstützung, um komplexe Informationen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

