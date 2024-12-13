Unternehmensübersicht Video-Generator: Erstellen Sie professionelle Videos

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Begrüßungsvideo für potenzielle Mitarbeiter, das die Kernwerte und die lebendige Kultur des Unternehmens präsentiert und ein starkes Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik, unter Verwendung von HeyGen's Vorlagen & Szenen für ein konsistentes und attraktives Erscheinungsbild.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Marketingvideo vor, das für die breite Öffentlichkeit konzipiert ist, um das Markenbewusstsein zu steigern und die Mission des Unternehmens mit einer überzeugenden Erzählung vorzustellen. Es benötigt einen dynamischen, visuell reichen Look mit professionellem Stockmaterial und einer fesselnden Stimme, die HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um den eindrucksvollen Ton zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Erklärvideo für bestehende Kunden, das ein komplexes Serviceangebot oder einen internen Prozess mit Text-zu-Video AI vereinfacht. Die Ästhetik muss klar und lehrreich sein, mit einfachen Grafiken und Animationen, ergänzt durch präzise Sprachgenerierung, unter Einbeziehung von HeyGen's Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit und Klarheit.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensübersicht Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, markenkonforme Unternehmensübersichtsvideos in Minuten, indem Sie Text in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln, die informieren und beeindrucken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder laden Sie Text hoch
Entwerfen Sie Ihr Unternehmensübersichtsskript oder fügen Sie einfach vorhandenen Text in die Plattform ein, um mit Text-zu-Video aus Skript automatisch in Szenen umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren, und wählen Sie eine professionelle Videovorlage, die am besten zu Ihrer Unternehmensgeschichte passt.
3
Step 3
Passen Sie das Branding an und fügen Sie Sprachaufnahmen hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video perfekt markenkonform ist, indem Sie robuste Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens durchgehend zu integrieren.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Unternehmensübersichtsvideo, nehmen Sie letzte Änderungen vor und nutzen Sie dann die Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um Ihr Video in verschiedenen Formaten für jede Plattform zu generieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeiterschulung verbessern

Entwickeln Sie dynamische Schulungsvideos mit AI, um das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung erheblich zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Unternehmensübersichtsvideos mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Unternehmensübersichtsvideos zu erstellen, indem realistische AI-Avatare Ihre Botschaft zum Leben erwecken. Unser fortschrittlicher AI-Video-Generator vereinfacht den gesamten Prozess und macht die Produktion von hochwertigen Videos zugänglich.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in Video AI-Inhalte?

HeyGen's innovative Plattform ermöglicht es Ihnen, jedes Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video AI-Fähigkeiten nutzen. Sie können problemlos professionelle Sprachaufnahmen hinzufügen, Videovorlagen anpassen und reichhaltige Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek einfügen, um ansprechende Inhalte zu erstellen.

Unterstützt HeyGen die Anpassung und markenkonforme Elemente für meine Videos?

Absolut, HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt markenkonform sind. Sie können mühelos Ihr Firmenlogo, bevorzugte Farben einfügen und aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen, um die Markenbeständigkeit in all Ihren Kommunikationsmitteln zu wahren.

Kann HeyGen helfen, professionelle Erklärvideos und Marketinginhalte ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu erstellen?

Ja, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass jeder professionelle Erklärvideos und wirkungsvolle Marketinginhalte erstellen kann. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor und vorgefertigte Szenen ermöglichen es Ihnen, schnell und effizient hochwertige Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen zu produzieren.

