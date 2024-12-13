Unternehmensorientierungsvideo-Ersteller: Einfaches & Ansprechendes Onboarding
Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren, um deren Willkommen zu personalisieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich auf die Navigation in einem neuen internen System konzentriert und für technisches Personal gedacht ist, das detaillierte Anweisungen benötigt. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil verwenden, mit einer klaren Text-zu-Video-Umwandlung aus einem detaillierten Skript, das präzise Untertitel für Barrierefreiheit und verbessertes Lernen enthält. Der Ton wird einen autoritativen, aber unterstützenden Klang haben, frei von ablenkenden Hintergrundelementen.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Orientierungs-Video für externe Partner, das wichtige Kontaktpunkte und Ressourcen innerhalb eines neuen kollaborativen Portals zeigt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, vorgefertigte Vorlagen und Szenen von der Plattform nutzen, um die Markenidentität zu wahren, begleitet von einem prägnanten und optimistischen Voiceover. Dieses Video wird auch mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses geliefert, um verschiedenen Anzeigeanforderungen gerecht zu werden.
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Unternehmensorientierungsvideo, das eine bedeutende Richtlinienänderung an eine globale Mitarbeiterschaft kommuniziert. Das visuelle Design erfordert eine formelle, vertrauenswürdige Präsentation mit einem professionellen AI-Avatar, der durch genaue Untertitel/Untertitel unterstützt wird, um ein mehrsprachiges Verständnis zu gewährleisten. Der Ton wird ein ruhiges, gemessenes Voiceover bieten, das es den Untertiteln ermöglicht, detaillierte Informationen effektiv über verschiedene Sprachgruppen hinweg zu vermitteln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Skalierbare Erstellung von Orientierungs- und Schulungsinhalten.
Entwickeln Sie zahlreiche umfassende Onboarding-Kurse und Schulungsmodule effizient, um eine konsistente Bereitstellung für alle neuen Mitarbeiter weltweit sicherzustellen.
Verbesserte Engagement für die Schulung neuer Mitarbeiter.
Nutzen Sie AI, um dynamische Orientierungs-Videos zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung neuer Mitarbeiter erheblich verbessern.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensorientierungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Text-zu-Video-vom-Skript-Technologie und realistische AI-Avatare, um die Produktion professioneller Unternehmensorientierungsvideos ohne komplexe Filmaufnahmen zu vereinfachen.
Kann ich das Branding meines Unternehmens in den Onboarding-Video-Ersteller von HeyGen integrieren?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, die Markenfarben und spezifische visuelle Elemente einfach zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Schulungsvideo-Projekte?
HeyGen unterstützt die Erstellung professioneller Voiceovers und mehrsprachige Fähigkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, inklusive Schulungsvideos zu erstellen und ansprechende Inhalte an eine vielfältige globale Belegschaft zu liefern.
Ist es möglich, mit HeyGen schnell ansprechende Orientierungs-Videos zu erstellen?
Absolut. Der intuitive Video-Editor von HeyGen, zusammen mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Szenen, ermöglicht es Benutzern, schnell hochwertige Orientierungs-Videos zu produzieren, die das Erlebnis für neue Mitarbeiter mit minimalem Aufwand verbessern.