Unternehmensorientierungsvideo-Ersteller: Einfaches & Ansprechendes Onboarding

Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren, um deren Willkommen zu personalisieren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, in dem ein ansprechender AI-Avatar eine Willkommensnachricht und einen Überblick über die Unternehmenskultur vermittelt. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein und freundliche Bilder aus einer Medienbibliothek integrieren, während der Ton ein professionelles Voiceover mit warmem Klang bietet, das direkt aus einem Skript generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich auf die Navigation in einem neuen internen System konzentriert und für technisches Personal gedacht ist, das detaillierte Anweisungen benötigt. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil verwenden, mit einer klaren Text-zu-Video-Umwandlung aus einem detaillierten Skript, das präzise Untertitel für Barrierefreiheit und verbessertes Lernen enthält. Der Ton wird einen autoritativen, aber unterstützenden Klang haben, frei von ablenkenden Hintergrundelementen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Orientierungs-Video für externe Partner, das wichtige Kontaktpunkte und Ressourcen innerhalb eines neuen kollaborativen Portals zeigt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, vorgefertigte Vorlagen und Szenen von der Plattform nutzen, um die Markenidentität zu wahren, begleitet von einem prägnanten und optimistischen Voiceover. Dieses Video wird auch mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses geliefert, um verschiedenen Anzeigeanforderungen gerecht zu werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Unternehmensorientierungsvideo, das eine bedeutende Richtlinienänderung an eine globale Mitarbeiterschaft kommuniziert. Das visuelle Design erfordert eine formelle, vertrauenswürdige Präsentation mit einem professionellen AI-Avatar, der durch genaue Untertitel/Untertitel unterstützt wird, um ein mehrsprachiges Verständnis zu gewährleisten. Der Ton wird ein ruhiges, gemessenes Voiceover bieten, das es den Untertiteln ermöglicht, detaillierte Informationen effektiv über verschiedene Sprachgruppen hinweg zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensorientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Unternehmensorientierungsvideos für neue Mitarbeiter mit AI-gestützten Tools, um ein professionelles und markenkonformes Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Orientierungs-Video
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen auswählen oder von Grund auf neu starten, um schnell Ihr Unternehmensorientierungsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Skript für die AI-Generierung ein
Fügen Sie Ihre umfassenden Orientierungsinhalte ein, und unsere AI-gestützte Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion verwandelt sie in ansprechende Videoszenen mit einem ausgewählten AI-Avatar.
3
Step 3
Wenden Sie die visuelle Identität Ihrer Marke an
Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Videos mit umfassenden Branding-Kontrollen an, einschließlich Ihres Unternehmenslogos, spezifischer Farben und bevorzugter Schriftarten, um die Markenidentität zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Unternehmensorientierungsvideo und nutzen Sie unsere Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um es einfach auf allen Plattformen für Ihre neuen Mitarbeiter zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Unternehmens-Willkommensvideos gestalten

.

Produzieren Sie überzeugende Willkommensnachrichten und Ansprachen der Führungskräfte, die neue Mitarbeiter effektiv motivieren und mit der Unternehmenskultur verbinden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensorientierungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Text-zu-Video-vom-Skript-Technologie und realistische AI-Avatare, um die Produktion professioneller Unternehmensorientierungsvideos ohne komplexe Filmaufnahmen zu vereinfachen.

Kann ich das Branding meines Unternehmens in den Onboarding-Video-Ersteller von HeyGen integrieren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, die Markenfarben und spezifische visuelle Elemente einfach zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Schulungsvideo-Projekte?

HeyGen unterstützt die Erstellung professioneller Voiceovers und mehrsprachige Fähigkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, inklusive Schulungsvideos zu erstellen und ansprechende Inhalte an eine vielfältige globale Belegschaft zu liefern.

Ist es möglich, mit HeyGen schnell ansprechende Orientierungs-Videos zu erstellen?

Absolut. Der intuitive Video-Editor von HeyGen, zusammen mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Szenen, ermöglicht es Benutzern, schnell hochwertige Orientierungs-Videos zu produzieren, die das Erlebnis für neue Mitarbeiter mit minimalem Aufwand verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo