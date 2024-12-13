Der ultimative Corporate Onboarding Video Maker

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und verbessern Sie die Unternehmenskultur. Passen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung an.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, lebendiges und einladendes Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sich auf die Unternehmenskultur konzentriert. Gestalten Sie es mit ansprechenden animierten Charakteren und klaren visuellen Elementen, ergänzt durch eine freundliche und zugängliche Voiceover-Generierung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Neulinge auf ihrer ersten Reise zu begleiten und einen eindrucksvollen und unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, professionelles, aber warmes Video speziell für HR-Manager, das zeigt, wie man mühelos personalisierte Onboarding-Videos erstellt. Verwenden Sie einen klaren visuellen Stil mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen, mit einem informativen Voiceover, das komplexe Schritte klar erklärt, ergänzt durch Untertitel für universelle Zugänglichkeit, um zu veranschaulichen, dass keine Designkenntnisse erforderlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, dynamisches Schritt-für-Schritt-Video für Remote-Teams zur Nutzung eines neuen internen Kommunikationstools, um den Onboarding-Prozess zu optimieren. Präsentieren Sie es mit einfachen, klaren visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einer prägnanten, ermutigenden Voiceover-Generierung. Stellen Sie sicher, dass es durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für optimale Ansicht leicht über Plattformen hinweg teilbar ist.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich die erste Woche eines neuen Mitarbeiters vor: Produzieren Sie ein 50-sekündiges umfassendes Video, das wichtige Unternehmensrichtlinien erklärt und zur Mitarbeiterbindung beiträgt. Verwenden Sie einen professionellen, autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Konsistenz und eine klare Erzählung zu gewährleisten. Unterstützen Sie die detaillierten Informationen mit einem einladenden Voiceover und prominenten Untertiteln, um sicherzustellen, dass hochwertige Dokumentationen effektiv geliefert werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Corporate Onboarding Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter und optimieren Sie Ihren Prozess, ohne Designkenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Onboarding-Skript einfach in ein professionelles Video umwandeln, indem Sie unsere intuitive Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um die Grundlage für Ihre Inhalte zu legen.
2
Step 2
Passen Sie es mit Ihrer Marke an
Passen Sie Ihr Onboarding-Video an, um die Identität Ihres Unternehmens widerzuspiegeln, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den speziellen Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Botschaft mit dynamischen AI-Avataren, um Informationen zu präsentieren, oder generieren Sie ein natürlich klingendes Voiceover, um Ihre neuen Mitarbeiter zu führen und ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Corporate Onboarding-Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen und es dann exportieren, bereit für die nahtlose Weitergabe an Ihre neuen Mitarbeiter.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Erstellung von Onboarding-Videos

Produzieren Sie schnell überzeugende, hochwertige Onboarding-Videos mit AI, ohne komplexe Designkenntnisse oder lange Produktionszeiten zu benötigen.

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Corporate Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGens AI-gesteuerte Plattform macht es einfach, ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen, selbst ohne Designkenntnisse. Nutzen Sie AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skripten und anpassbare Video-Vorlagen, um Ihren Corporate Onboarding-Prozess effizient zu gestalten.

Kann ich HeyGen-Onboarding-Videos an unsere Unternehmenskultur und Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit Ihrem Firmenlogo, Farben und spezifischen Inhalten anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Onboarding-Videos authentisch Ihre einzigartige Unternehmenskultur repräsentieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung interaktiver und wirkungsvoller Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnisse?

HeyGens AI-gesteuerte Plattform bietet fortschrittliche Funktionen wie Voiceover-Generierung, Unterstützung durch eine umfangreiche Medienbibliothek und dynamische Anpassung des Seitenverhältnisses, um wirkungsvolle und interaktive Videos zu erstellen. Diese Tools helfen, die Mitarbeiterbindung zu steigern, indem sie hochgradig ansprechende Inhalte liefern.

Wie unterstützen HeyGens AI-Funktionen die Erstellung zugänglicher und klarer Onboarding-Video-Dokumentationen?

HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um klare visuelle und zugängliche Inhalte zu produzieren. Mit automatischen Untertiteln und hochwertigen Video-Vorlagen erleichtert HeyGen die Erstellung umfassender Video-Dokumentationen für alle neuen Mitarbeiter.

