Der ultimative Corporate Onboarding Video Maker
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und verbessern Sie die Unternehmenskultur. Passen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung an.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, professionelles, aber warmes Video speziell für HR-Manager, das zeigt, wie man mühelos personalisierte Onboarding-Videos erstellt. Verwenden Sie einen klaren visuellen Stil mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen, mit einem informativen Voiceover, das komplexe Schritte klar erklärt, ergänzt durch Untertitel für universelle Zugänglichkeit, um zu veranschaulichen, dass keine Designkenntnisse erforderlich sind.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, dynamisches Schritt-für-Schritt-Video für Remote-Teams zur Nutzung eines neuen internen Kommunikationstools, um den Onboarding-Prozess zu optimieren. Präsentieren Sie es mit einfachen, klaren visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einer prägnanten, ermutigenden Voiceover-Generierung. Stellen Sie sicher, dass es durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für optimale Ansicht leicht über Plattformen hinweg teilbar ist.
Stellen Sie sich die erste Woche eines neuen Mitarbeiters vor: Produzieren Sie ein 50-sekündiges umfassendes Video, das wichtige Unternehmensrichtlinien erklärt und zur Mitarbeiterbindung beiträgt. Verwenden Sie einen professionellen, autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Konsistenz und eine klare Erzählung zu gewährleisten. Unterstützen Sie die detaillierten Informationen mit einem einladenden Voiceover und prominenten Untertiteln, um sicherzustellen, dass hochwertige Dokumentationen effektiv geliefert werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Training neuer Mitarbeiter ansprechender zu gestalten und die frühen Bindungsraten erheblich zu verbessern.
Skalieren Sie die Produktion von Onboarding-Inhalten.
Entwickeln und liefern Sie eine breitere Palette von Onboarding-Modulen und Schulungsmaterialien, um effektiv alle neuen Mitarbeiter weltweit zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Corporate Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGens AI-gesteuerte Plattform macht es einfach, ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen, selbst ohne Designkenntnisse. Nutzen Sie AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skripten und anpassbare Video-Vorlagen, um Ihren Corporate Onboarding-Prozess effizient zu gestalten.
Kann ich HeyGen-Onboarding-Videos an unsere Unternehmenskultur und Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit Ihrem Firmenlogo, Farben und spezifischen Inhalten anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Onboarding-Videos authentisch Ihre einzigartige Unternehmenskultur repräsentieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung interaktiver und wirkungsvoller Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnisse?
HeyGens AI-gesteuerte Plattform bietet fortschrittliche Funktionen wie Voiceover-Generierung, Unterstützung durch eine umfangreiche Medienbibliothek und dynamische Anpassung des Seitenverhältnisses, um wirkungsvolle und interaktive Videos zu erstellen. Diese Tools helfen, die Mitarbeiterbindung zu steigern, indem sie hochgradig ansprechende Inhalte liefern.
Wie unterstützen HeyGens AI-Funktionen die Erstellung zugänglicher und klarer Onboarding-Video-Dokumentationen?
HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um klare visuelle und zugängliche Inhalte zu produzieren. Mit automatischen Untertiteln und hochwertigen Video-Vorlagen erleichtert HeyGen die Erstellung umfassender Video-Dokumentationen für alle neuen Mitarbeiter.