Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmens-HR-Teams: Stellen Sie sich ein professionelles 45-Sekunden-Video vor, das die Vorteile der Nutzung von HeyGen für konsistente interne Kommunikation veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und beruhigend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar. Heben Sie hervor, wie HeyGen die Produktion hochwertiger Unternehmensvideos für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erleichtert und eine einheitliche Markenbotschaft im gesamten Unternehmen sicherstellt.
Beispiel-Prompt 2
Marketingfachleute, die effiziente Inhaltslösungen suchen, sollten mit diesem dynamischen 60-Sekunden-Werbevideo angesprochen werden. Verwenden Sie einen visuell reichen Stil mit mitreißender Musik und einer professionellen Stimme. Dieses Video sollte betonen, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine schnelle Integration von Markenelementen ermöglicht und die Erstellung vielfältiger Inhalte für Social-Media-Kampagnen vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 30-Sekunden-Video für Produktmanager, die neue Funktionen einführen, mit Fokus auf schnelle und effektive Bildungsinhalte. Der visuelle Stil sollte prägnant mit animierten Grafiken sein, begleitet von klaren Untertiteln. Demonstrieren Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion es mühelos macht, zugängliche Schulungsvideos zu produzieren, die sicherstellen, dass alle Benutzer Produktaktualisierungen leicht verstehen können.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Corporate Migration Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensmigrationsvideos mit unseren AI-gestützten Tools, maßgeschneiderten Vorlagen und Exportmöglichkeiten.

1
Step 1
Erstellen Sie ein überzeugendes Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines fesselnden Skripts, das die wichtigsten Botschaften enthält, die Sie in Ihrem Unternehmensmigrationsvideo vermitteln möchten. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript nahtlos in ansprechende visuelle Inhalte umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare für Realismus
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken. Diese Avatare verleihen Ihrem Video eine menschliche Note, die es für Ihr Publikum nachvollziehbar und ansprechend macht.
3
Step 3
Fügen Sie personalisierte Markenelemente hinzu
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens mit den Branding-Kontrollen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt und Konsistenz in Ihrem gesamten Inhalt bewahrt.
4
Step 4
Exportieren Sie hochwertige Videos zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie es im gewünschten Format exportieren. Stellen Sie sicher, dass das Seitenverhältnis zu Ihrer gewählten Plattform passt, sei es für die interne Verteilung oder die öffentliche Veröffentlichung auf Social-Media-Kanälen.

Inspirieren Sie organisatorische Akzeptanz

Erzeugen Sie wirkungsvolle Unternehmensvideos, die Visionen kommunizieren und Mitarbeiter motivieren, um positive Stimmung während Veränderungsphasen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den kreativen Prozess zur Erstellung von Unternehmensvideos?

HeyGen vereinfacht den kreativen Prozess, indem es Textskripte in hochwertige Videos mit AI-Avataren und realistischen Sprachübertragungen umwandelt. Sein intuitives AI-Videoersteller-Studio und umfangreiche Vorlagen ermöglichen es Benutzern, schnell und effizient professionelle Unternehmensvideos zu produzieren.

Kann ich die einzigartigen Markenelemente meines Unternehmens in Videos integrieren, die mit HeyGen erstellt wurden?

Ja, HeyGen ermöglicht die umfassende Integration von Markenelementen, sodass Sie Ihr Firmenlogo hochladen und Markenfarben definieren können. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Unternehmensvideo eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Vereinfachung der Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung und AI-Avatare, um die Videoproduktion erheblich zu vereinfachen. Benutzer können realistische Sprachübertragungen aus Skripten generieren und benutzerdefinierte Avatare animieren, wodurch die Erstellung komplexer Videos für alle zugänglich wird.

Welche Arten von Unternehmens- und Schulungsvideos können mit HeyGen erstellt werden?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Unternehmensvideoinhalten erstellen, darunter Einarbeitungsmodule, Schulungsvideos und Social-Media-Promotionen. Die Flexibilität der Plattform und die Vorlagen unterstützen die vielfältigen Kommunikationsbedürfnisse von Unternehmen.

