Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, wobei freundliche KI-Avatare Wärme vermitteln, während die Audiofunktion eine klare, einladende automatisch generierte Stimme bietet. Dieses Unternehmensvideo zielt darauf ab, neuen Mitarbeitern ein schnelles und effizientes Eingewöhnen zu ermöglichen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo, das potenzielle Kunden anspricht, die an unserer neuesten Lösung interessiert sind. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln. Dieses kurze Video wird die wichtigsten Vorteile hervorheben und Interesse an unseren Videoerstellungsangeboten wecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein personalisiertes 60-sekündiges Vertriebsansprache-Video, das auf hochkarätige B2B-Kunden abzielt und sich darauf konzentriert, wie unser Service ihre einzigartigen Herausforderungen löst. Der visuelle Stil sollte direkt und autoritativ sein, mit individuellen Branding-Elementen, unterstützt von einer professionellen, sofort generierten Stimme, die sicherstellt, dass sich jedes Video maßgeschneidert für den Empfänger anfühlt. Dieser direkte Ansatz verbessert unsere Vertriebsbemühungen durch personalisierte Videos.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 40-sekündiges internes Kommunikations-Update-Video für alle Mitarbeiter, das wichtige vierteljährliche Neuigkeiten oder Richtlinienänderungen übermittelt. Die visuelle Präsentation sollte klar und zugänglich sein, mit einem ruhigen, professionellen Audioton, der durch automatische Untertitel/Untertitel die Lesbarkeit und Inklusivität gewährleistet. Dies stellt sicher, dass wichtige Unternehmensnachrichten jedes Teammitglied effektiv erreichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Unternehmensvideos funktioniert

Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle, wirkungsvolle Unternehmensvideos mit KI. Verwandeln Sie Text mühelos in ansprechende visuelle Inhalte.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihre Unternehmensbotschaft mühelos in ein dynamisches Video, indem Sie Ihr Textskript einfügen. Unsere KI generiert automatisch synchronisierte Sprachüberlagerungen und erste Szenen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und professionellen Vorlagen wählen. Finden Sie den perfekten visuellen Stil, um Ihre Unternehmensidentität zu repräsentieren und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verfeinern
Passen Sie Ihr Video mit leistungsstarken Branding-Optionen an, einschließlich Logos, Farben und Hintergrundmusik. Fügen Sie Untertitel hinzu und passen Sie das Tempo an, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensbotschaft klar und konsistent ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Unternehmensvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre überzeugende Botschaft mühelos auf allen Plattformen.

Teilen Sie Kundenerfolgsgeschichten

Teilen Sie Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende Video-Testimonial und Kundenerfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und die Unternehmensmarke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmenskommunikation?

Der KI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Text in dynamische Videos und macht Unternehmenskommunikation wirkungsvoll und effizient. Nutzen Sie anpassbare KI-Avatare und einen textbasierten Editor, um Ihren Videoerstellungsprozess mühelos zu optimieren.

Kann ich mit HeyGen personalisierte Videos mit KI-Avataren erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videos mit verschiedenen KI-Avataren zu erstellen. Sie können diese Avatare anpassen, um Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln und das Engagement in Marketing, Vertrieb und interner Kommunikation zu steigern.

Wie funktioniert der Prozess der Text-zu-Video-Umwandlung mit HeyGen?

HeyGen macht die Umwandlung von Text zu Video einfach, indem Sie einfach Ihr Skript in unseren intuitiven textbasierten Editor eingeben oder einfügen. Die Plattform generiert dann das Video mit realistischen KI-Sprachüberlagerungen und lippensynchronisierten KI-Avataren, was eine effiziente Videobearbeitung ermöglicht.

Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Unternehmensvideoanforderungen an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen, die für unterschiedliche Unternehmensvideoanforderungen entwickelt wurden, einschließlich Onboarding, Schulungsinhalte und interne Kommunikation. Diese Vorlagen dienen als leistungsstarker Ausgangspunkt für Markengeschichten und ermöglichen eine schnelle und maßgeschneiderte Videoerstellung.

