Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, wobei freundliche KI-Avatare Wärme vermitteln, während die Audiofunktion eine klare, einladende automatisch generierte Stimme bietet. Dieses Unternehmensvideo zielt darauf ab, neuen Mitarbeitern ein schnelles und effizientes Eingewöhnen zu ermöglichen.

Video Generieren