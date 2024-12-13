Unternehmensnachrichtenvideo-Generator: Erstellen Sie professionelle Videos

Generieren Sie schnell professionelle Unternehmensvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Publikum effizient zu erreichen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Anleitungsvideo für IT-Entwickler, die HeyGens API integrieren, und zeigen Sie, wie man programmatisch ein Unternehmensnachrichtenvideo generiert. Der visuelle Stil sollte elegant sein und Code-Snippets klar darstellen, während die Audiofunktion eine präzise, ruhige Voiceover-Generierung bietet, die die Text-zu-Video-Funktionalität innerhalb der API-Aufrufe erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für Personalabteilungen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das komplexe Richtlinien mit einem AI-Avatar erklärt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einer freundlichen, aber autoritativen Voiceover-Generierung, die klare Untertitel für Barrierefreiheit sicherstellt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 2-minütiges Produktupdate-Video für globale Marketingteams, das eine neue Funktion eines Softwareprodukts mit mehrsprachiger Voiceover-Generierung und Untertiteln für Lokalisierung demonstriert. Der visuelle Stil muss modern und dynamisch sein und verschiedene Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um die Auswirkungen des Updates in verschiedenen Regionen zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Vertriebsteams, das ein wöchentliches Verkaufsziel hervorhebt, indem die Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltserstellung genutzt wird. Das Video sollte einen lebendigen und motivierenden visuellen Stil annehmen, professionelle Szenen schnell mit den verfügbaren Vorlagen & Szenen zusammenstellen und eine klare und energetische Voiceover-Generierung sicherstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Unternehmensnachrichtenvideos funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Unternehmensnachrichten in professionelle Videos mit AI-Avataren und nahtloser Anpassung, um Ihre Kommunikationswirkung zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre Unternehmensnachricht in den Texteditor einzufügen oder einzugeben. Unser Text-zu-Video-AI-Generator verarbeitet Ihr Skript und bereitet es für die Avatar-Erzählung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Bibliothek von AI-Avataren und wählen Sie den perfekten Sprecher aus, um Ihre Nachricht mit einer professionellen und ansprechenden Präsenz zu vermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Hintergründen, Logos und Markenfarben mithilfe unserer intuitiven Bearbeitungswerkzeuge, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmensnachrichtenvideo-Generator perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Mit einem Klick produziert unsere Plattform Ihr hochwertiges Video, komplett mit Voiceover und optionalen Untertiteln, bereit für die sofortige Verteilung über alle Ihre Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-Videos verwandeln, die den Unternehmenswert effektiv vermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung?

HeyGens leistungsstarker Studio-Editor rationalisiert den Erstellungsprozess und bietet intuitive Werkzeuge für eine effiziente AI-Videobearbeitung. Nutzer können vorgefertigte Vorlagen nutzen, um schnell Videos in professioneller Qualität zu produzieren.

Kann HeyGen AI-Avatar-Videos aus Text erstellen?

Ja, HeyGen ist ein hervorragender Text-zu-Video-AI-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Diese Fähigkeit macht es zu einem führenden AI-Videogenerator für verschiedene Inhaltsbedürfnisse.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Lokalisierung?

HeyGen bietet fortschrittliche technische Funktionen für die Lokalisierung, einschließlich robuster AI-Videotranslator-Fähigkeiten, die es ermöglichen, Ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus hilft die ausgefeilte Stimmklonung, die Markenidentität über verschiedene Sprachen hinweg zu bewahren.

Wie kann HeyGen Unternehmensnachrichtenvideos verbessern?

Als führender Generator für Unternehmensnachrichtenvideos hilft HeyGen Unternehmen, überzeugende interne und externe Kommunikation zu erstellen. Seine Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen, um effektives Marketing zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo