Corporate Memo Video Generator: Optimieren Sie Ihre Kommunikation

Verwandeln Sie interne Kommunikation mit ansprechenden, hochwertigen Inhalten, die schnell mit unseren Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten erstellt werden.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für das Ingenieurteam, das ein neues Software-Update mit der Funktion "AI-Video-Generator" erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein und technische Diagramme zeigen, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Änderungen präsentiert. Der Ton sollte eine detaillierte, ruhige Stimme sein, die aus einem technischen Skript generiert wird, um klare "interne Kommunikation" und effektive "Schulungsvideos" für komplexe Konzepte zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für alle Mitarbeiter ein 45-sekündiges Unternehmensupdate-Video, das einen "Corporate Memo Video Generator"-Ansatz nutzt, um eine neue Initiative anzukündigen. Der visuelle Stil dieses Videos muss modern und ansprechend sein, mit dynamischen "Vorlagen & Szenen", um Begeisterung zu vermitteln, ergänzt durch eine freundliche, aber professionelle "Voiceover-Generierung". Diese Bemühung zielt darauf ab, "Unternehmensupdates" effektiv in der gesamten Organisation zu verbreiten.
Beispiel-Prompt 2
Es muss ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Highlight-Video für die Marketing- und Vertriebsteams produziert werden, das eine neue Produktfunktion mit "Text-zu-Video" aus einem detaillierten Skript effektiv präsentiert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und elegant sein, mit schnellen Schnitten und Produktdemonstrationen, ergänzt durch ein überzeugendes und energisches Voiceover mit synchronisierten "Untertiteln" für Barrierefreiheit. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" optimiert ist und "hochwertige Inhalte" für unsere "Produkteinführungen" liefert.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Erstellung eines 2-minütigen Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter, das sich auf Unternehmenskultur und wesentliche Verfahren konzentriert. Dieses Video erfordert einen einladenden und klaren visuellen Stil, der einen freundlichen "AI-Avatar" nutzt, um die Zuschauer durch wichtige Informationen zu führen, mit "automatisierten Untertiteln" für ein besseres Verständnis. Eine warme, instruktive Stimme wird entscheidend für das Audio sein, um eine reibungslose "interne Kommunikation" während des Onboarding-Prozesses zu erleichtern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Corporate Memo Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation schnell und effizient in ansprechende Videos. Erstellen Sie professionelle Unternehmensmemos mit AI-Avataren, individuellem Branding und automatisierten Untertiteln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Unternehmensmemo-Text in den Editor eingeben. Unsere Plattform nutzt Ihr Skript für die Text-zu-Video-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft genau von einem AI-Avatar vermittelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Steigern Sie Engagement und Professionalität, indem Sie den perfekten Bildschirmpräsentator für Ihr Memo auswählen.
3
Step 3
Anpassen & Branding
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergrundbildern, Musik und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Markenfarben an, um sicherzustellen, dass jedes Memo das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens widerspiegelt.
4
Step 4
Generieren & Exportieren
Erstellen Sie mit einem Klick Ihr finales Video. Unsere Plattform übernimmt automatisch die Voiceover-Generierung und fügt Untertitel hinzu, sodass Ihr Unternehmensmemo sofort geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie die interne Kommunikation mit motivierenden Videos

.

Übermitteln Sie inspirierende Botschaften und steigern Sie die Team-Moral durch ansprechende Video-Memos, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt der AI-Video-Generator von HeyGen fortgeschrittene technische Anforderungen für Unternehmensmemos?

HeyGen, als AI-Video-Generator, ermöglicht es Nutzern, professionelle Unternehmensmemo-Videos zu erstellen, die spezifische technische Anforderungen erfüllen. Er bietet robuste Branding-Kontrollen, flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und diverse Exportoptionen, um nahtlos in Ihre internen Kommunikationsabläufe integriert zu werden.

Kann ich mit HeyGen einfach Videos mit AI-Avataren und mehrsprachiger Unterstützung erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an AI-Avataren und fortschrittliche Voiceover-Generierungsmöglichkeiten, einschließlich mehrsprachiger Unterstützung. Dies macht es einfach, ansprechende Schulungsvideos, Unternehmensupdates oder andere interne Kommunikation für ein globales Publikum zu produzieren.

Welche Art von Vorlagen bietet HeyGen für eine schnelle und effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Videovorlagen, die die Erstellung verschiedener Arten von hochwertigen Inhalten vereinfachen. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell polierte Unternehmensmemo-Videos und Unternehmensupdates zu generieren, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfunktionen zu benötigen.

Wie kann die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen die Qualität meiner Kommunikation aus einem Skript verbessern?

Die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein einfaches Skript mühelos in hochwertige Inhalte zu verwandeln. Unser AI-Video-Generator fügt automatisch automatisierte Untertitel hinzu und integriert realistische Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo