Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für das Ingenieurteam, das ein neues Software-Update mit der Funktion "AI-Video-Generator" erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein und technische Diagramme zeigen, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Änderungen präsentiert. Der Ton sollte eine detaillierte, ruhige Stimme sein, die aus einem technischen Skript generiert wird, um klare "interne Kommunikation" und effektive "Schulungsvideos" für komplexe Konzepte zu gewährleisten.

Video Generieren