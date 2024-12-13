Generator für Unternehmenslernvideos: Schulungsvideos schnell erstellen

Ermöglichen Sie L&D-Teams, ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos schneller zu erstellen, indem Sie Text-zu-Video aus einem Skript für nahtlose Updates nutzen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Unternehmenslernvideo vor, das speziell für neue Mitarbeiter entwickelt wurde und die Unternehmenskultur mit einem freundlichen, professionellen visuellen Stil und klarer, einladender Audioqualität vorstellt. Dieses ansprechende Onboarding-Stück wird von einem AI-Avatar präsentiert, der mit HeyGens Sprachsynthese-Technologie eine konsistente und zugängliche Tonalität liefert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Mitarbeiter, die eine schnelle Auffrischung ihrer Fähigkeiten benötigen, entwerfen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo zu einem neuen internen Tool, das einen dynamischen, instruktiven visuellen Stil mit einer klaren, prägnanten Audioerzählung kombiniert. Dieses wichtige Wissensvermittlungsinstrument wird effizient durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Schritte abgedeckt sind, komplett mit Untertiteln für ein besseres Verständnis.
Beispiel-Prompt 2
Wie wäre es mit einem 30-sekündigen Video für L&D-Teams, das den nahtlosen Prozess der Aktualisierung veralteter Compliance-Module demonstriert? Präsentieren Sie dies mit einer modernen, sauberen Geschäftsästhetik und beschwingter Hintergrundmusik. Diese Lösung, die auf einer generativen AI-Plattform basiert, hebt die Geschwindigkeit einfacher Updates hervor, indem sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um Inhalte schnell zu ändern und zu aktualisieren, und dabei auf vielfältige visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreift.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 40-sekündiges Verkaufsförderungsvideo vor, das sich an potenzielle Kunden richtet und einen wesentlichen Produktvorteil präsentiert. Dieses Video sollte eine polierte, überzeugende visuelle Präsentation und eine professionelle, ansprechende Sprachübertragung haben. Entwickelt für Verkaufsteams, um die Kundenkommunikation effektiv zu personalisieren, wird es HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, zusammen mit einer ausgefeilten Sprachsynthese, um eine konsistente Markenstimme zu bewahren.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Unternehmenslernvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos, Onboarding-Module und Wissensvermittlungsinhalte mit unserer generativen AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte oder Ihr Lernskript in die Plattform einzufügen. Unsere generative AI wird diese Grundlage nutzen, um Ihre Text-zu-Video-Erstellung zu unterstützen und dabei Genauigkeit und Konsistenz für Ihre Unternehmenslernbedürfnisse zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Inhalte visuell darzustellen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer AI-Sprachsynthese in über 140+ Sprachen, um eine klare, ansprechende Erzählung für Ihre Schulungsvideos zu liefern.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Vorlagen
Verleihen Sie Ihren Unternehmenslernvideos die Identität Ihrer Marke, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, um Logos und benutzerdefinierte Farben hinzuzufügen. Dies gewährleistet eine konsistente professionelle Darstellung in all Ihren Schulungsmaterialien.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Vor der endgültigen Bereitstellung integrieren Sie einfach Untertitel und Bildunterschriften für eine verbesserte Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihr fertiges Mitarbeiterschulungsvideo in verschiedenen Formaten, bereit für eine nahtlose Verteilung und wirkungsvolle Wissensvermittlung innerhalb Ihrer Organisation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie Wissensvermittlung und Onboarding

.

Verwandeln Sie komplexe interne Verfahren, SOPs und Onboarding-Materialien in leicht verständliche, AI-gestützte Videodokumentationen für einen schnellen Wissenstransfer.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der Skripte in hochwertige Schulungsvideos verwandelt, indem er realistische AI-Avatare und professionelle AI-Sprachsynthesen verwendet. Diese Text-zu-Video-Funktion ermöglicht eine schnelle Produktion von ansprechenden Inhalten für das Unternehmenslernen.

Kann HeyGen zur schnellen Erstellung von Unternehmenslern-Inhalten verwendet werden?

Ja, HeyGens generative AI-Plattform bietet L&D-Teams eine leistungsstarke Lösung für das Unternehmenslernen. Sie können L&D-fertige Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um effektive Onboarding- und Wissensvermittlungs-Videos effizient zu entwickeln.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für Videodokumentationen?

HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare AI-Avatare und benutzerfreundliche Vorlagen, die sich perfekt für die Entwicklung ansprechender Videodokumentationen oder Tutorial-Videobibliotheken eignen. Dies macht den Videoerstellungsprozess einfach und effektiv.

Unterstützen HeyGen-Videos mehrere Sprachen und einfache Updates?

Absolut, HeyGen ermöglicht einfache Updates Ihrer Videos und unterstützt über 140 Sprachen durch fortschrittliche AI-Sprachsynthesen und Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungs- und Verkaufsförderungsinhalte weltweit zugänglich und stets aktuell sind.

