Verwandeln Sie Schulungen mit einem Corporate Learning Educational Video Maker
Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensschulungsvideos mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für interne Entwicklungsteams, das den Prozess einer neuen Softwareintegration detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und diagrammatisch sein, ergänzt durch eine präzise und erklärende Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um komplexe Informationen leicht verständlich zu machen.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Schulungsvideo, das einen bevorstehenden Workshop zur Kompetenzsteigerung für alle Mitarbeiter bewirbt, die beruflich wachsen möchten. Das Video benötigt eine dynamische und inspirierende visuelle Ästhetik, gepaart mit einer aufmunternden musikalischen Untermalung, und nutzt HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine ansprechende und visuell ansprechende Einladung zu erstellen.
Entwickeln Sie ein prägnantes 50-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das schnelle Produktivitätstipps für hybride Arbeitsumgebungen bietet. Die visuelle Präsentation sollte modern und elegant sein, mit einer ruhigen, ermutigenden Voiceover und angereichert mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens integrierter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das Engagement aufrechtzuerhalten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr Lerninhalte.
Entwickeln und bereitstellen Sie eine breitere Palette von Bildungskursen und Schulungsmaterialien, um eine globale Belegschaft effizient zu erreichen.
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Verbessern Sie die Teilnahme der Lernenden und die Wissensspeicherung in Unternehmensschulungsprogrammen durch dynamische und interaktive AI-gestützte Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine animierten Erklärvideos verbessern?
HeyGen ist ein AI-Video-Maker, der kreative Fachleute dabei unterstützt, hochwertige animierte Erklärvideos effizient zu produzieren. Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen und AI-Video-Tools, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren und Ihre Konzepte mühelos zum Leben zu erwecken.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung von Bildungsinhalten mit HeyGen?
HeyGens AI-Avatare verwandeln Ihr Erlebnis mit dem Educational Video Maker, indem sie ansprechende und professionelle Präsentationen liefern. Verwenden Sie einfach unsere AI-Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Skripte in überzeugende Schulungsvideos mit realistischen virtuellen Präsentatoren zu verwandeln, ideal für Unternehmensschulungen.
Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Video-Maker-Plattform für alle Erfahrungsstufen?
Absolut, HeyGen ist als intuitive Video-Maker-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche konzipiert. Die Drag-and-Drop-Funktionalität und die anpassbare Inhaltsbibliothek machen die Videoproduktion für jeden zugänglich und effizient, unabhängig von vorheriger Erfahrung.
Unterstützt HeyGen Initiativen für Unternehmensschulungen und -entwicklung?
Ja, HeyGen ist ein idealer Corporate Learning Educational Video Maker, der robuste Anpassungsfunktionen für Unternehmen bietet. Organisationen können Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Schulungsvideos perfekt mit ihren Markenrichtlinien übereinstimmen und effektives Lernen + Entwicklung fördern.