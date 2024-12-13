Unternehmensinstruktions-Videoersteller: Schulungsvideos schnell erstellen

Optimieren Sie die Mitarbeiterschulung mit KI-gestützter Videoproduktion. Nutzen Sie KI-Avatare, um professionelle Unternehmensschulungsvideos einfach zu erstellen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Unternehmensinstruktionsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wesentliche Unternehmensrichtlinien konzentriert. Dieses ansprechende Mitarbeiterschulungsmodul sollte einen freundlichen KI-Avatar enthalten, der die Informationen präsentiert, mit professioneller, klarer Erzählung und einladenden visuellen Elementen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schulungsvideo für interne Teams, das ein neues Software-Update beschreibt, indem detaillierte SOPs in prägnante visuelle Schritte umgewandelt werden. Das Video sollte einen instruktiven visuellen Stil und eine deutliche Sprachübertragung haben, effizient generiert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Onboarding-Video für neue Teammitglieder, das sie in die Unternehmenskultur einführt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um einen lebendigen, modernen visuellen Stil mit klarer, einladender Audio zu schaffen, der einen einladenden Einstieg in ihre neue Rolle bietet.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine 90-sekündige Videodokumentation, die einen komplexen Projektablauf für Projektmanager und technisches Personal erklärt. Das Video erfordert einen informativen visuellen Stil mit klaren Grafiken, ergänzt durch eine professionelle Sprachübertragungsfunktion für kristallklare Erzählung jedes Schritts.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensinstruktions-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Anweisungen mühelos in ansprechende Unternehmensschulungsvideos, indem Sie KI-gestützte Tools für effiziente Mitarbeiterschulung und wirkungsvolle Videodokumentation nutzen.

1
Step 1
Erstellen aus Skript oder Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Instruktionsskript in den Text-zu-Video-Editor einfügen oder eine vorgefertigte Schulungsvideo-Vorlage auswählen, um effizient mit Ihrem Unternehmensschulungsvideo zu beginnen. Dies legt die Grundlage für Ihre Inhalte.
2
Step 2
Visuelle Elemente mit KI-Avataren hinzufügen
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke an, um Ihre Videodokumentation dynamischer zu gestalten.
3
Step 3
Professionelle Sprachübertragungen und Untertitel generieren
Generieren Sie automatisch klare Sprachübertragungen für Ihren gewählten Avatar und fügen Sie präzise Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis in allen Schulungsvideos sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres finalen Instruktionsvideos
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr Unternehmensinstruktionsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, bereit zur nahtlosen Integration in Ihren Workflow.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen vereinfachen

Entmystifizieren Sie komplexe Unternehmensrichtlinien und -verfahren, um das Lernen für alle Mitarbeiter zugänglich und effektiv zu gestalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

HeyGen nutzt seine generative KI-Plattform und eine Vielzahl von KI-Avataren, um Skripte effizient in professionelle Schulungsvideos zu verwandeln. Sie können auch verschiedene Schulungsvideo-Vorlagen verwenden, um schnell mit der KI-gestützten Videoproduktion zu beginnen.

Kann HeyGen als Unternehmensinstruktions-Videoersteller für interne Kommunikation verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Unternehmensinstruktions-Videoersteller, der die Produktion von Videodokumentationen, SOPs und Onboarding-Inhalten optimiert. Sein benutzerfreundlicher Workflow hilft dabei, hochwertige Mitarbeiterschulungsmaterialien schnell zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für detaillierte Mitarbeiterschulung und Dokumentation?

HeyGen bietet umfassende Funktionen wie Bildschirmaufzeichnung zur Demonstration von Software sowie fortschrittliche Sprachübertragung für klare Erklärungen. Diese Tools sind perfekt für die Erstellung gründlicher Mitarbeiterschulungsinhalte und Videodokumentationen.

Wie kann ich meine Schulungsvideos an die Identität meiner Marke anpassen, indem ich HeyGen verwende?

HeyGen ermöglicht umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Hinzufügung Ihres Logos und bevorzugter Farbschemata, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Dies macht HeyGen zu einem leistungsstarken Schulungsvideoersteller für konsistente Markenbotschaften.

