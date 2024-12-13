Wachstum entfesseln mit unserem Unternehmensverbesserungsvideo-Maker
Erstellen Sie beeindruckende Marketingmaterialien und professionelle Videos mit unseren KI-Avataren, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Abteilungen für Unternehmensschulungen und HR-Profis, das ein internes Kommunikationsupdate mit HeyGen veranschaulicht. Dieses Video sollte einen informativen und lehrreichen visuellen Stil haben, mit klaren, prägnanten Erklärungen auf dem Bildschirm und einer unterstützenden Hintergrundmusik. Der Fokus liegt darauf, komplexe Themen des Unternehmensverbesserungsvideo-Makers zu vereinfachen. Zeigen Sie, wie die Generierung von Voiceovers Klarheit schafft und wie Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter gewährleisten.
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das zeigt, wie digitale Vermarkter schnell Marketingmaterialien für verschiedene Plattformen erstellen können. Die Zielgruppe sind digitale Vermarkter und Social-Media-Manager. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und visuell reichhaltig sein, mit schnellen Schnitten und lebhaften Stock-Footage aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, untermalt von einem trendigen Hintergrundtrack. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit von Vorlagen & Szenen hervor und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte für verschiedene Social-Media-Formate.
Erstellen Sie ein poliertes 2-minütiges Unternehmensupdate-Video, das auf Unternehmenskommunikatoren und Produktmanager zugeschnitten ist und die Erstellung professioneller Videos betont, die hohe Videoqualitätsstandards vermitteln. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ und anspruchsvoll sein, mit einem selbstbewussten KI-Avatar, der die Botschaft präsentiert. Veranschaulichen Sie den Prozess von einem textbasierten Video-Editor, der zeigt, wie KI-Avatare überzeugende Inhalte liefern und Text-zu-Video aus einem Skript geschriebenen Text in eine sendefähige Präsentation verwandelt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Unternehmensschulung.
Nutzen Sie KI, um dynamische Lerninhalte zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung für die interne Entwicklung erheblich verbessern.
Skalieren Sie Lernen & Entwicklung.
Entwickeln Sie schnell neue Kurse und Anleitungsvideos, erweitern Sie Ihre Reichweite und machen Sie wertvolles Wissen effizient für eine globale Belegschaft zugänglich.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfachen die KI-gestützten Tools von HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um Skripte in professionelle Videos mit KI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor macht die Erstellung hochwertiger Videoinhalte für alle Benutzer zugänglich und rationalisiert den gesamten Produktionsprozess.
Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, an spezifische Markenbedürfnisse anpassen?
Absolut. HeyGen bietet professionell gestaltete Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farbschemata zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre professionellen Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.
Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen?
HeyGen fungiert als leistungsstarke Videobearbeitungssoftware mit einem textbasierten Video-Editor, in dem Sie Inhalte einfach durch Bearbeiten von Text anpassen können. Es generiert auch automatisch Untertitel und unterstützt die Größenanpassung für verschiedene Plattformen.
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Videoinhalte?
HeyGen befähigt Benutzer, Inhalte und Medien mit KI zu erstellen und dynamische Videos für verschiedene Zwecke zu produzieren. Sie können KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten nutzen, um überzeugende Marketingmaterialien oder effektive interne Kommunikation zu erstellen.