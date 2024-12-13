Der führende Unternehmens-HR-Videoersteller

Erstellen Sie wirkungsvolle Rekrutierungs-, Onboarding- und Schulungsvideos, die das Mitarbeiterengagement durch anpassbare AI-Avatare steigern.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es die lebendige Unternehmenskultur und spannende Karrieremöglichkeiten präsentiert. Dieses Employer-Branding-Video sollte dynamische visuelle Elemente, mitreißende Hintergrundmusik und einen professionellen AI-Avatar enthalten, der eine überzeugende Botschaft vermittelt, unterstützt durch klare Voiceover-Generierung, um potenzielle Kandidaten zur Bewerbung zu inspirieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das darauf abzielt, frühzeitiges Mitarbeiterengagement zu fördern und sie mit den Unternehmenswerten und ersten Schritten vertraut zu machen. Nutzen Sie einen einladenden visuellen Stil mit klaren Grafiken und einem freundlichen Ton, indem Sie gebrauchsfertige Vorlagen und Szenen für einen schnellen Start einbinden und durch automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle sicherstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges HR-Video, um bestehenden Mitarbeitern wichtige Schulungsinformationen zu einer neuen Richtlinienänderung zu vermitteln. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, professionell und lehrreich sein, indem Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung genutzt wird und die Präsentation mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein modernes 50-sekündiges Unternehmens-HR-Video, das leicht für verschiedene interne Kommunikationszwecke, wie Unternehmensankündigungen oder Abteilungsupdates, angepasst werden kann. Dieses Video benötigt eine polierte, markengerechte visuelle Ästhetik, indem ein ansprechender AI-Avatar genutzt wird, um Botschaften selbstbewusst zu übermitteln, und eine nahtlose Verteilung über Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für optimales Seherlebnis sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmens-HR-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle HR-Videos für Rekrutierung, Onboarding und Schulung, um das Mitarbeiterengagement und die Unternehmenskultur durch kraftvolle visuelle Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen und Szenen, die darauf ausgelegt sind, Ihre HR-Videoerstellung zu starten und von Anfang an einen professionellen Look zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende Inhalte, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, ideal für die Erstellung überzeugender Rekrutierungsvideos oder Schulungsmodule.
3
Step 3
Anwenden von Branding
Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Unternehmenslogo, Farben und Schriftarten nahtlos zu integrieren und sicherzustellen, dass jedes HR-Video Ihre einzigartigen Employer-Branding-Videos widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und exportieren Sie es dann einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen und zur Sicherstellung der Zugänglichkeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wirkungsvolle Rekrutierungs- & Employer-Branding-Videos erstellen

Entwickeln Sie überzeugende Rekrutierungs- und Employer-Branding-Videos für soziale Medien, um Top-Talente anzuziehen und die Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Videos für mein Unternehmen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle HR-Videos, einschließlich Rekrutierungs- und Onboarding-Videos, effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um überzeugende Inhalte zu produzieren, die das Mitarbeiterengagement und die Unternehmenskultur verbessern und Ihre Erfahrung mit dem Unternehmens-HR-Videoersteller transformieren.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Employer-Branding-Videos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Employer-Branding-Videos und alle HR-Inhalte. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen einbinden und die Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt.

Kann HeyGen mehrere Sprachen oder Barrierefreiheitsfunktionen für Schulungsvideos unterstützen?

Absolut. HeyGen erleichtert die globale Kommunikation für Schulungsvideos mit automatischen Untertiteln und robusten Voiceover-Generierungsfunktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre Materialien zur Mitarbeiter-Einarbeitung und -Schulung zugänglich und ansprechend für eine vielfältige Belegschaft sind, und vereinfacht die Inhaltserstellung für jedes HR-Video.

Welche Arten von HR-Video-Inhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie ein breites Spektrum an HR-Video-Inhalten produzieren, von Rekrutierungs- und Onboarding-Videos bis hin zu interner Kommunikation und Mitarbeiterengagement-Videos. Die intuitiven Drag-and-Drop-Tools und gebrauchsfertigen Videovorlagen machen es zu einem idealen Unternehmens-HR-Videoersteller für all Ihre Bedürfnisse.

