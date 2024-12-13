Der führende Unternehmens-HR-Videoersteller
Erstellen Sie wirkungsvolle Rekrutierungs-, Onboarding- und Schulungsvideos, die das Mitarbeiterengagement durch anpassbare AI-Avatare steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das darauf abzielt, frühzeitiges Mitarbeiterengagement zu fördern und sie mit den Unternehmenswerten und ersten Schritten vertraut zu machen. Nutzen Sie einen einladenden visuellen Stil mit klaren Grafiken und einem freundlichen Ton, indem Sie gebrauchsfertige Vorlagen und Szenen für einen schnellen Start einbinden und durch automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle sicherstellen.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges HR-Video, um bestehenden Mitarbeitern wichtige Schulungsinformationen zu einer neuen Richtlinienänderung zu vermitteln. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, professionell und lehrreich sein, indem Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung genutzt wird und die Präsentation mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert wird.
Gestalten Sie ein modernes 50-sekündiges Unternehmens-HR-Video, das leicht für verschiedene interne Kommunikationszwecke, wie Unternehmensankündigungen oder Abteilungsupdates, angepasst werden kann. Dieses Video benötigt eine polierte, markengerechte visuelle Ästhetik, indem ein ansprechender AI-Avatar genutzt wird, um Botschaften selbstbewusst zu übermitteln, und eine nahtlose Verteilung über Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für optimales Seherlebnis sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
HR-Training & Entwicklung verbessern.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, das Mitarbeiterengagement zu steigern und die Wissensspeicherung für das Unternehmenslernen zu verbessern.
Mitarbeiter-Onboarding & Kurse optimieren.
Produzieren Sie schnell umfassende Onboarding-Videos und -Kurse, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter und Angestellte schnell wesentliche Informationen erfassen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Videos für mein Unternehmen vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle HR-Videos, einschließlich Rekrutierungs- und Onboarding-Videos, effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um überzeugende Inhalte zu produzieren, die das Mitarbeiterengagement und die Unternehmenskultur verbessern und Ihre Erfahrung mit dem Unternehmens-HR-Videoersteller transformieren.
Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Employer-Branding-Videos?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Employer-Branding-Videos und alle HR-Inhalte. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen einbinden und die Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt.
Kann HeyGen mehrere Sprachen oder Barrierefreiheitsfunktionen für Schulungsvideos unterstützen?
Absolut. HeyGen erleichtert die globale Kommunikation für Schulungsvideos mit automatischen Untertiteln und robusten Voiceover-Generierungsfunktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre Materialien zur Mitarbeiter-Einarbeitung und -Schulung zugänglich und ansprechend für eine vielfältige Belegschaft sind, und vereinfacht die Inhaltserstellung für jedes HR-Video.
Welche Arten von HR-Video-Inhalten kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie ein breites Spektrum an HR-Video-Inhalten produzieren, von Rekrutierungs- und Onboarding-Videos bis hin zu interner Kommunikation und Mitarbeiterengagement-Videos. Die intuitiven Drag-and-Drop-Tools und gebrauchsfertigen Videovorlagen machen es zu einem idealen Unternehmens-HR-Videoersteller für all Ihre Bedürfnisse.