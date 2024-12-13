Optimieren Sie HR mit einem Corporate HR Video Generator
Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation und das Onboarding mit nahtlosem Text-zu-Video aus Skripten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, das ein neues Software-Update oder einen internen Prozess erklärt. Verwenden Sie einen modernen visuellen Stil mit ansprechenden Grafiken und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine präzise und informative Inhaltsvermittlung sicherzustellen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine bedeutende Unternehmensleistung oder ein bevorstehendes Ereignis ankündigt. Der visuelle Stil sollte aufmunternd und lebendig sein, ergänzt durch eine freundliche, professionelle Stimme. Verwenden Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um diese ansprechende Botschaft schnell zusammenzustellen.
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Bewerber richtet und die einzigartigen Werte und Vorteile des Unternehmens hervorhebt. Präsentieren Sie ein dynamisches und inspirierendes Arbeitsumfeld mit einer energetischen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um klar zu artikulieren, was unser Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Schulungen & E-Learning.
Erstellen Sie mühelos hochwertige Schulungsvideos und E-Learning-Kurse, um Mitarbeiter zu schulen und in Ihr LMS zu integrieren.
Steigern Sie Mitarbeitertraining & Engagement.
Verbessern Sie die Mitarbeiterbindung und -erhaltung, indem Sie dynamische und interaktive Schulungsinhalte mit AI-Avataren und personalisierten Voiceovers erstellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als Corporate HR Video Generator für verschiedene Bedürfnisse dienen?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams, schnell professionelle Schulungsvideos und überzeugende Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen. Unsere AI-Videoplattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess und ist somit ein idealer HR-Videoersteller für interne Kommunikation und E-Learning. Sie fungiert als umfassender Corporate HR Video Generator.
Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für HR-Abteilungen?
HeyGens AI-Videoplattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte in ansprechende Videoinhalte mit realistischer Voiceover-Generierung zu verwandeln. Dies reduziert die Videoproduktionskosten und -komplexität erheblich, was die Erstellung von Rekrutierungsvideos effizient und wirkungsvoll macht.
Kann HeyGen helfen, HR-Videos für eine bessere Mitarbeiterbindung anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es HR-Profis ermöglichen, Videos mit dem Logo und den Farben ihres Unternehmens zu gestalten. Dies gewährleistet eine konsistente Markenbotschaft in allen internen Kommunikationsmitteln, was letztendlich die Mitarbeiterbindung verbessert und eine stärkere Unternehmenskultur aufbaut.
Wie vereinfacht HeyGen den Workflow zur Erstellung von HR-Schulungsvideos?
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung umwandelt, wodurch komplexe Bearbeitungen entfallen. Dies hilft, den Workflow für Schulungsvideos und das Mitarbeiter-Onboarding zu optimieren und unterstützt die effiziente Inhaltserstellung für E-Learning und potenzielle LMS-Integration.