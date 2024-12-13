Unternehmens-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit einer AI-Videoplattform. Entwerfen Sie beeindruckende Erklärvideos mit Vorlagen & Szenen für unvergleichliche Markenbeständigkeit und Engagement.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, um ein neues Serviceangebot vorzustellen, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnelle Lösungen suchen. Verwenden Sie einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einem freundlichen, zugänglichen Ton in der Voiceover-Generierung, um die Kernbotschaft über optimierte Prozesse effektiv zu vermitteln, ähnlich wie bei einem professionellen Erklärvideo-Macher.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Rekrutierungsvideo für potenzielle Bewerber, das die Unternehmenskultur mit einem authentischen "Ein Tag im Leben"-visuellen Stil und inspirierender Hintergrundmusik zeigt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle Präsentation zusammenzustellen, die Teamarbeit und Wachstumschancen hervorhebt und das Beste eines Unternehmens-Erklärvideo-Generators widerspiegelt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Tutorial-Video, das eine Schlüssel-Funktion unserer Plattform für neue Software-Nutzer demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, direkten visuellen Ansatz mit klaren Bildschirmaufnahmen und einem hilfreichen, professionellen Voiceover, das direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, um die benutzerfreundliche Oberfläche für kurze Tutorials hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 40-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das ein wichtiges Unternehmensupdate liefert. Verwenden Sie einen professionellen, unternehmerischen visuellen Stil mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme und verstärken Sie die Botschaft mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine hohe Produktionsqualität über diese AI-Videoplattform sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmens-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Ideen in überzeugende Unternehmens-Erklärvideos mit unserer intuitiven AI-Videoplattform, die Engagement und Kommunikation steigert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder aus einer Bibliothek von Videovorlagen wählen. Unsere AI-Videoplattform hilft Ihnen, die Grundlage für eine überzeugende Erzählung zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Präsentator und die Erzählung
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Dies erweckt Ihr Unternehmens-Erklärvideo zum Leben und steigert das Video-Engagement mit dynamischen visuellen Elementen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Inhalte an und branden Sie sie
Personalisieren Sie Ihre Szenen, indem Sie benutzerdefinierte Medien aus der Medienbibliothek hinzufügen und Ihr Logo sowie Ihre Markenfarben mit Branding-Kontrollen anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre animierten Erklärvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es verfeinert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Unternehmens-Erklärvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Ihr dynamisches Video mühelos für eine effektive interne Kommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Sofortiges Engagement von Social-Media-Zielgruppen

.

Erzeugen Sie aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Clips, um Markenbewusstsein und Engagement auf digitalen Plattformen aufrechtzuerhalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmens-Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche, AI-gestützte Videoplattform, die als führender Unternehmens-Erklärvideo-Generator konzipiert ist. Sie vereinfacht den Prozess, indem Sie ansprechende Inhalte aus einem Skript mit AI-Avataren und einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Video-Editor erstellen können, wodurch professionelle Videoproduktion ohne umfangreiche Videoerfahrung zugänglich wird.

Kann ich animierte Erklärvideos mit HeyGen anpassen, um Markenbeständigkeit zu gewährleisten?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre animierten Erklärvideos, um eine starke Markenbeständigkeit sicherzustellen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben leicht integrieren und aus einer reichhaltigen Medienbibliothek wählen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Erklärvideo-Macher für verschiedene Fähigkeitsstufen?

HeyGen überzeugt als Erklärvideo-Macher durch seine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und robuste AI-Funktionen. Nutzer können schnell Schulungsvideos oder kurze Tutorials aus Text generieren, indem sie AI-Avatare und vorgefertigte Videovorlagen nutzen, was die Einstiegshürde für hochwertige Videoproduktion erheblich senkt.

Wie kann HeyGen helfen, dynamische Videos zu erstellen, die das Engagement steigern?

HeyGen nutzt seine leistungsstarke AI-Videoplattform, um dynamische Videos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und das Video-Engagement steigern. Mit Funktionen wie realistischen AI-Avataren, natürlicher Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln stellt HeyGen sicher, dass Ihre Inhalte ansprechend und auf verschiedenen Plattformen zugänglich sind.

